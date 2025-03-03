"Родная": Максим Галкин показал, как сейчас выглядит Алла Пугачева

Кратко:
- Максим Галкин удивил фотографией Аллы Пугачевой
- Поклонники в восторге от ее свежего вида
Российский юморист Максим Галкин, который осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, показал поклонникам, как сейчас выглядит его жена Алла Пугачева.
На своей странице в Instagram Галкин опубликовал новый снимок после того, как поклонники выразили свое недовольство тем, что юморист недавно показал архивные фото Пугачевой.
"Вот вам свежая [фотография], с сегодняшнего празднования. Привет всем!" – написал Максим.
На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.
"Прекрасная Алла Борисовна, так держать, продолжайте радовать нас своей улыбкой, молодец";
"Алла Борисовна всегда прекрасна!";
"Шикарная, родная, настоящая Алла", - написали поклонники.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее Максим Галкин прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки. На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.
А также Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.
Вас может заинтересовать:
- Кристина Орбакайте сделала громкое публичное заявление - причина
- "Не присутствует": предательница Королева заговорила о расставании с мужем
- "Я понял, что мы теряем": Комаров вышел на связь на фоне слухов о разводе
Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред