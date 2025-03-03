"Родная": Максим Галкин показал, как сейчас выглядит Алла Пугачева

Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой.

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Алла Пугачева - новое фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Кратко:

Максим Галкин удивил фотографией Аллы Пугачевой

Поклонники в восторге от ее свежего вида

Российский юморист Максим Галкин, который осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, показал поклонникам, как сейчас выглядит его жена Алла Пугачева.

На своей странице в Instagram Галкин опубликовал новый снимок после того, как поклонники выразили свое недовольство тем, что юморист недавно показал архивные фото Пугачевой.

видео дня

"Вот вам свежая [фотография], с сегодняшнего празднования. Привет всем!" – написал Максим.

На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.

"Прекрасная Алла Борисовна, так держать, продолжайте радовать нас своей улыбкой, молодец";

"Алла Борисовна всегда прекрасна!";

"Шикарная, родная, настоящая Алла", - написали поклонники.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Максим Галкин прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки. На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.

А также Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.

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Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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