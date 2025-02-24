Алла Пугачева публично высказалась о Кристине Орбакайте - причина

Вы узнаете:
- Кристина Орбакайте прогулялась в стильном луке
- Алла Пугачева оценила видео дочери
Российская певица Алла Пугачева, которая осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и покинула страну-оккупанта, написала комментарий под новым постом дочери – российской певицы Кристины Орбакайте.
На своей странице в соцсетях Орбакайте опубликовала видео зимней прогулки в Литве, на котором позировала в светлом пуховике, стильной меховой шапке и солнцезащитных очках.
Публикацию певица дополнила песней Пугачевой "Озеро надежды".
"Красавица моя любимая", — написала Примадонна.
Поклонники Кристины также остались в восторге от публикации певицы и написали множество позитивных комментариев.
"Красивая и стильная";
"Лучшая и любимая";
"Вы любимая", - отметили подписчики.
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Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, ранее Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.
А также, как сообщал Главред, Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
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Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
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