Кратко:
- Сыны Кристины Орбакайте почти не общаются
- Младшая дочь певицы обожает своих братьев
Средний сын российской певицы Кристины Орбакайте, которая молчит о террористической войне в Украине, Дени Байсаров практически перестал общаться со своим старшим братом – Никитой Пресняковым.
Отметим, Орбакайте вместе с мужем и дочерью, а также Никита со своей женой, уехали из РФ жить в США в 2022 году, а вот Дени продолжает жить в Москве.
"Братья разругались из-за того, что Дени отказывается переезжать в США и продолжает жить в России, тогда как Никита покинул Россию. Никита уговаривал брата, но Дени отказался и живет счастливо в Москве, с мамой Кристиной тоже практически не общается", — заявили пропагандистские росСМИ.
Известно, что Байсаров общается только со своей младшей сестрой Клавдией.
"Девочка не виновата, что уехала с мамой. Она тоже очень любит своих старших братьев", — добавили пропагандисты.
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Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.
А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворита и записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.
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Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
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