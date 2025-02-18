"Мне до одного места": беглец Винник высказался о помощи ВСУ и своем патриотизме

Олег Винник хочет отбелить свою репутацию.

https://glavred.info/starnews/mne-do-odnogo-mesta-beglec-vinnik-vyskazalsya-o-pomoshchi-vsu-i-svoem-patriotizme-10640465.html Ссылка скопирована

Олег Винник - помощь ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерия Барон

Вы узнаете:

Олег Винник дал концерт в Праге

Беглец пообещал финансово помочь ВСУ

Украинский певец Олег Винник, который сбежал из Украины жить в Германию во время полномасштабной войны в Украине, провел свой первый за три года концерт в Чехии.

Отметим, концерт прошел в ресторане в Праге и там беглец опозорился тем, что исполнял песни на русском языке.

видео дня

Также в Сети появилось видео, где Винник рассказал о своей позиции и подчеркнул преданность Украине. Беглец все же считает себя патриотом и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ.

Кстати, в анонсе выступления не было указано, что концерт будет частично благотворительным.

"Мне абсолютно до одного места, что обо мне говорят. Я был патриотом и им остаюсь. Повторяю, часть средств пойдет на ВСУ, как всегда. Иначе быть не может. Все должно быть честно, прозрачно", — заявил беглец.

Олег Винник / инфографика: Главред

Смотрите видео заявления Олега Винника о помощи ВСУ:

Олег Винник считает себя патриотом / фото: скрин t.me/glavredinfo

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Олег Винник - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, что украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Олег Винник вернуть приязнь украинцев, какой она была до начала полномасштабной войны.

Также друг Винника, Поэт-песенник и телеведущий Петр Мага, раскрыл неожиданные подробности о жизни артиста до того, как тот стал популярным в Германии и Украине.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред