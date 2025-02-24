Алла Пугачева устроила разнос в израильском ресторане - что случилось

Алле Пугачевой не нашли свободного столика в ресторане.

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Алла Пугачева - скандал в Израили / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Вы узнаете:

Алла Пугачева хотела отдохнуть в ресторане

Певицу не пустила официантка

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала с семьей жить в Израиль, отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию.

Как заявил израильский политик Яков Кедми в эфире YouTube-шоу Stmegi TV, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.

"Моя супруга с подругами пошла в кафе на берегу моря. Говорит: "Мы приходим - там какой-то шум. Какая-то женщина скандалит, добивается чего-то, что-то говорит. Прислушались - а она говорит по-русски. Такая пожилая женщина - и мы ее узнали. Алла Пугачева пришла в кафе, а там мест нет. Ей говорят, что нет мест, а она, мол, как же так, я Алла Пугачева, найдите. Ей объясняют: "Вы не заказали, мест нет". И начинается конфликт". Она не понимает: как так, для нее нет мест! А девушка, стоящая на входе, не понимает, что эта старуха, не говорящая на иврите, от нее хочет, когда ей объясняют, что нет мест. Какая разница, кто ты?" - рассказал политик-путинист.

Доказательств происшествия Кедми не предоставил, но стоит отметить, что политик периодически выступает в российских пропагандистских шоу, поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и распространяет прокремлевскую пропаганду.

Смотрите видео, где Яков Кедми рассказал о Пугачевой:

Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Максим Галкин прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки. На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.

А также Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.

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Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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