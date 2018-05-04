Алла Пугачева

Дата и место рождения: 15 апреля 1949 года, Москва, СССР

Образование

В возрасте 5 лет в 1954 году родители отдали Пугачеву в музыкальную школу № 31 при музыкальном училище им. М. М. Ипполитова-Иванова. В том же году Алла впервые вышла на сцену. Она участвовала в большом сборном концерте в колонном зале Дома Союзов.

В 1956 году пошла в первый класс средней школы № 496 в Лавровом переулке Таганского района Москвы.

В 1964 году Пугачева окончила музыкальную школу по классу фортепиано и 8 классов средней школы, затем поступила в музыкальное училище им. М. М. Ипполитова-Иванова. Несмотря на то, что еще в музыкальной школе Пугачевой сулили будущее пианистки, она выбрала дирижерско-хоровое отделение.

В июне 1981 году Пугачева окончила режиссерский факультет ГИТИСа по специальности "Эстрадная режиссура". В качестве дипломной работы она представила свою новую концертную программу "Монологи певицы".

Творческая деятельность

В ноябре 1965 года будучи студенткой второго курса училища Пугачева отправилась в свою первую гастрольную поездку с Мосэстрадой в составе сборной эстрадной программы А. Лившица и А. Левенбука "Пиф-Паф, или Сатирические выстрелы по промахам".

По возвращении из поездки в декабре 1965 года для программы "С добрым утром!" Всесоюзного радио она записала свою первую песню "Робот".

В начале 1966 года на Пугачеву вышел малоизвестный композитор Владимир Шаинский. Он предложил певице записать несколько его песен: "Как бы мне влюбиться", "Не спорь со мной", "Дрозды". Вскоре "Как бы мне влюбиться" и "Не спорь со мной" стали победителями в конкурсе "Песня месяца", проводимом на Всесоюзном радио.

В апреле 1969 года Пугачева устроилась солисткой и концертмейстером в Государственное училище циркового и эстрадного искусства (ГУЦЭИ).

В октябре 1969 года Пугачева уволилась из ГУЦЭИ и устроилась в Липецкую филармонию солисткой ВИА "Новый электрон" под управлением Валерия Приказчикова.

В ноябре 1973 года Пугачева устроилась в Москонцерт и стала солисткой обновленного состава ВИА "Москвичи" под управлением Виталия Кретюка. В составе ансамбля она выступала в Москве и других городах СССР.

14 мая 1974 года в московском ДК Железнодорожников состоялась премьера концертной программы ансамбля "Ты, я и песня", режиссером-постановщиком которой являлись Наум Брод, а солистами — Алла Пугачева и Юлий Слободкин.

После участия в V Всесоюзном конкурсе артистов эстрады Алле Пугачевой поступило предложение от руководителя ВИА "Веселые ребята" Павла Слободкина стать солисткой его ансамбля. Уже в ноябре 1974 года она уволилась из "Москвичей" и стала солисткой "Веселых ребят".

В начале 1975 года Пугачеву выбрали представителем СССР на XI международном песенном конкурсе "Золотой Орфей" в Болгарии. Кандидатуру Аллы Пугачевой Министерству культуры предложил Константин Орбелян, поскольку она являлась лауреатом всесоюзного конкурса. С марта 1975 года Пугачева начала подготовку к конкурсу. Она выбрала песню болгарского автора и исполнителя Эмила Димитрова "Арлекино".

2 июня 1975 года Пугачева отправилась на "Золотой Орфей". 4 июня она участвовала в конкурсе новых болгарских песен с песней "Я вновь хочу увидеть Ленинград", а 5 июня — в международном конкурсе исполнителей с песнями "Ты снишься мне" и "Арлекино".

В 1976 году Пугачева впервые стала лауреатом фестиваля "Песня года". В заключительном концерте "Песни-76" она исполнила ставшую популярной песню "Очень хорошо".

Сольная карьера

В декабре 1976 и январе 1977 года в Харькове состоялись первые сольные гастроли Пугачевой. Там она познакомилась с местным ансамблем "Ритм" под управлением Александра Авилова и провела с ними первые выступления. По окончании гастролей она предложила ансамблю постоянное сотрудничество, и те согласились. Харьковский ВИА "Ритм" стал аккомпанирующим коллективом Пугачевой вплоть до 1980 года.

В мае 1978 года вышел в свет первый сольный студийный альбом Пугачевой "Зеркало души". Альбом составляли 16 записей 1975—1977 годов преимущественно Александра Зацепина, а также три песни Пугачевой (под псевдонимом Борис Горбонос).

В 1978 году Пугачева продолжила активно гастролировать, давая концерты в СССР и за рубежом. Летом 1978 года она уволилась из Москонцерта, а ВИА "Ритм" — из Харьковской филармонии. Был создан единый коллектив на базе Росконцерта, где Пугачева проработала до 1988 года

В августе 1978 года Пугачева отправилась в польский город Сопот для участия во II международном песенном конкурсе "Интервидение-78", где она исполнила песни "Сонет Шекспира" и "Все могут короли". Результатом ее выступления стала победа на фестивале и триумф у польской публики. За исполнение песни "Все могут короли" ей присудили гран-при "Янтарный соловей" и вручили денежную премию в размере 20 000 злотых, которую она передала в фонд строительства "Международного центра здоровья детей".

В январе 1979 года в московском Театре эстрады состоялась премьера концертной программы Пугачевой "Женщина, которая поет". До этого концерты Пугачевой не имели определенного названия, а в афишах значилось "Поет Алла Пугачева".

В 1979 году вышел второй альбом певицы "Арлекино и другие", в который вошли записи периода работы в ВИА "Веселые ребята". В 1980 году вышло еще два альбома певицы: "Поднимись над суетой", состоящий из песен 1978—1979 годов композитора Пугачевой и "То ли еще будет" с записями 1977—1979 годов. Помимо этих пластинок вышло несколько синглов, а также альбомы в Японии, Финляндии, Болгарии и Чехословакии.

14 июня 1980 года Пугачева провела свое последнее выступление с ВИА "Ритм".

Уже с июля 1981 года Пугачева отправилась представлять новую концертную программу во многих крупных городах СССР и за рубежом. В течение 1981—1983 годов Пугачева представила "Монологи певицы" в 15 крупных городах СССР, а также в 10 странах помимо СССР.

2 января 1983 года во втором выпуске праздничной телепередачи "Новогодний аттракцион" в исполнении Пугачевой прозвучала ее новая песня "Миллион алых роз", которая вскоре стала настоящим хитом не только в СССР, но и за его пределами. Особенной популярностью она пользовалась в Японии.

В новогоднюю ночь 1984 года в праздничной телепрограмме "Новогодний аттракцион" Пугачева исполнила две новые песни: "Расскажите, птицы" и "Айсберг". Они были написаны начинающим композитором Игорем Николаевым, который в то время числился музыкантом-клавишником в ее группе "Рецитал".

В начале 1984 года Пугачева начала подготовку новой сольной программы "Пришла и говорю". Название программе дала одноименная песня на стихи Беллы Ахмадулиной. Режиссером-постановщиком выступила сама певица.

В конце августа — начале сентября 1985 года зрителям была представлена программа "Алла Пугачева представляет…".

Примерно в то же самое время, в начале 1986 года Пугачева начала сотрудничество с советским музыкантом и исполнителем, руководителем рок-группы "Динамик" Владимиром Кузьминым. В марте 1986 года в исполнении Пугачевой и Кузьмина прозвучала песня "Две звезды", которая стала визитной карточкой этого творческого дуэта.

В 1995 году Алла Пугачева заявила, что уходит в творческий отпуск и предложила всем желающим занять ее место на музыкальном пьедестале. Она записала заключительный сольный альбом своей певческой карьеры под названием "Не делайте мне больно, господа", в который вошли шлягеры "Любовь, похожая на сон", "Настоящий полковник" и "Мэри".

15 апреля 1997 года в СК "Олимпийский" состоялся грандиозный концерт "Сюрприз для Аллы Борисовны" в честь дня рождения певицы. На том концерте около сорока звезд эстрады перепели известные песни Пугачевой.

История с "Евровидением" началась в январе 1997 года, когда телеканал "ОРТ", как член Европейского вещательного союза выбрал для представления страны на этом конкурсе Валерия Меладзе. Он должен был исполнять песню "Примадонна", музыку и слова к которой написала Алла Пугачева. Однако из-за болезни певец вынужден был отказаться от участия в конкурсе, поэтому срочно пришлось искать ему замену. Руководство телеканала "ОРТ" уговорило ехать саму Пугачеву. Конкурс проходил 3 мая в Дублине. По итогам голосования Пугачева набрала 33 балла и заняла 15-е место.

26 ноября 1997 года во время большой пресс-конференции в редакции газеты "Аргументы и факты" Пугачева официально объявила о возвращении на большую сцену и возобновлении гастрольной деятельности. Певица подготовила сразу две концертные программы: "Да!" (для стадионов и дворцов спорта) и "Избранное" для камерных залов.

В декабре 1997 года после двухлетнего перерыва Пугачева возродила сборные концерты "Рождественские встречи".

В 2001 году Пугачева продолжила гастролировать с программой, которая называлась то "Лучшее", то "Святая грешница", то даже "Избранное".

В 2008 году вышел 15-й и последний на сегодняшний день номерной альбом Пугачевой — "Приглашение на закат".

5 марта 2009 года на пресс-конференции Пугачева объявила о завершении гастрольной деятельности после прощального тура "Сны о любви". Тур начался 7 апреля 2009 года в Москве, а закончился 4 марта 2010 года в Софии (Болгария).

Пугачева не нарушает слово о прекращении гастрольной деятельности. С 5 марта 2010 года и до настоящего времени она не дала ни одного сольного концерта, однако записала и исполнила публично несколько песен.

Карьера на телевидении и в кино

9 мая 1967 года Пугачева впервые выступила на телевидении. В прямом эфире праздничного выпуска детской телепередачи "Будильник" она исполнила песню "Иду из кино".

В 1976 году Пугачева впервые приняла участие в новогодней телепередаче "Голубой огонек", выступила как исполнительница, и как соведущая программы.

Летом 1977 года на киностудии "Мосфильм" был запущен в производство музыкальный фильм-мелодрама "Женщина, которая поет", в котором Пугачева сыграла главную роль — певицу Анну Стрельцову.

В ночь с 31 декабря 1980 года на 1 января 1981 года в новогодней телепередаче "Голубой огонек" в исполнении Пугачевой прозвучала песня "Маэстро" на музыку латышского композитора Раймонда Паулса и стихи Ильи Резника.

В конце 1981 года Пугачева с Игорем Кио стала соведущей новой телепрограммы "Новогодний аттракцион", в которой звезды эстрады и кино выступали в цирке в непривычных для себя амплуа. Сама Пугачева стала ассистенткой фокусника Кио.

Одновременно с премьерой программы на Мосфильме начались съемки кинофильма "Алла", в котором певица играла главную роль. Фильм не имел определенного сюжета и представлял собой музыкальное киноревью, то есть набор клипов и документальных съемок, освещавших новый этап творчества певицы. На завершающей стадии производства картине было присвоено прокатное название "Пришла и говорю". Во всесоюзный кинопрокат фильм вышел 16 сентября 1985 года.

В 1984 году Пугачева также снялась в музыкальном кинофильме Г. Юнгвальд-Хилькевича "Сезон чудес". В нем она исполнила несколько песен Юрия Чернавского, с которым в то время начала сотрудничество.

Пугачева учредила собственную премию "Золотая звезда Аллы" и возглавила "Фабрику звезд-5" на Первом канале; организовала "Рождественские встречи" в казино "Кристалл"; снялась в музыкальном телефильме "Сказки про любовь".

Несмотря на то, что Пугачева не занимается активной творческой деятельностью, она по-прежнему частый гость на ТВ: занимается поиском талантов в шоу "Фактор А", фестивалях "Новая волна" и "Крым Мюзик Фест"; вместе с Максимом Галкиным ведет программу "Утренняя почта"; принимает участие в других телевизионных проектах.

В целом, за все годы творческой деятельности, Алла Пугачева приняла участие в огромном количестве телевизионных передач как на российском, так и на зарубежном телевидении. Среди них: "С добрым утром", "Будильник", "Голубой огонек", "Песня года", "Голоса друзей", "Ритмы Олимпиады", "Новогодний Аттракцион", "Кружатся диски", "Что? Где? Когда?", "Кинопанорама", "Утренняя почта", "Лестница Якоба", "Телевизионное знакомство", "Музыкальный ринг", "Взгляд", "50х50", "Бомонд", "Тема", "Час пик", "Поле чудес", "МузОБОЗ", "Субботний вечер", "До 16 и старше", "Смехопанорама", "Фабрика звезд", "Ледниковый период", "Пусть говорят", "Две звезды", "Фактор А", "Достояние республики", "Познер" и другие.

Политическая деятельность

В молодости состояла в ВЛКСМ.

В 1998 году поддержала кандидата в губернаторы Красноярского края Валерия Зубова.

С 2005 по 2007 год входила в состав Общественной палаты РФ как представитель общероссийских объединений и занимала пост члена комиссии по вопросам социального развития. Появилась всего на паре заседаний.

В сентябре 2011 года вступила в партию "Правое дело" под председательством Михаила Прохорова, однако спустя пару недель, покинула партиию.

27 октября 2012 года на внеочередном съезде партии "Гражданская платформа" утверждена членом федерального гражданского комитета партии.

В 2015 году, в связи с уходом из партии Прохорова, тоже вышла из "Гражданской платформы".

Награды и звания

20 декабря 1991 года за большие заслуги в развитии советского эстрадного и сценического искусства получила звание "Народный артист СССР".

9 января 1985 года за заслуги в области советского музыкального искусства получила звание "Народный артист РСФСР".

26 июня 1980 года за заслуги в области советского музыкального искусства получила звание "Заслуженный артист РСФСР".

15 апреля 1999 года за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства получила орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

8 апреля 2009 года за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю творческую деятельность получила орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.

17 апреля 2014 года за большой вклад в развитие отечественной культуры и эстрадного искусства получила орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

29 мая 1995 года за концертные программы последних лет получила Государственную премию Российской Федерации в области литературы и искусства 1994 года (в области эстрадного искусства).

9 октября 2002 года награждена Губернатором Московской области Борисом Громовым Знаком "За полезное".

Помимо государственных, Пугачева награждена огромным количеством музыкальных наград.

Названа "Великой женщиной XX столетия" по опросу еженедельника "Собеседник" (1993). Ежегодно выходит в четверку рейтинга "Российской элиты" по версии ВЦИОМ, уступая только Президенту России, Премьер Министру и Министру обороны. Занимает 2-е место в рейтинге "100 самых влиятельных женщин России" (РИА-Новости, 2012) и 4-е в рейтинге "Самых умных женщин России" (ВЦИОМ, 2012)

В честь Пугачевой назван паром, спущенный на воду в Финляндии (1985), поставлен прижизненный памятник во дворе дома по улице Земляной Вал, 52 (впоследствии был украден), заложено несколько именных плит и звезд (Ялта, Аткарск, Витебск), в Москве в магазине "Эконика" на Арбате хранится бронзовая плита с отпечатком ступни певицы.

Личная жизнь

С 8 октября 1969 — 6 ноября 1973 Пугачева была в браке с русским цирковым артистом литовского происхождения Миколасом Орбакасом (род. 16 апреля 1945 года). Она официально носила фамилию Орбакене, хотя на концертах выступала под своей девичьей фамилией. В браке у них родилась дочь - Кристина Орбакайте (род. 25 мая 1971 года).

Внук — Никита Владимирович Пресняков (род. 21 мая 1991 года).

Внук — Дени Русланович Байсаров (род. 10 мая 1998 года).

Внучка — Клавдия Михайловна Земцова (род. 30 марта 2012 года в США).

24 декабря 1977 — 24 декабря 1980 — брак с кинорежиссером Александром Стефановичем (род. 13 декабря 1944 года).

1985 — 28 декабря 1993 — брак с концертным директором и продюсером Евгением Болдиным (род. 13 апреля 1948 года).

5 марта 1994 — февраль 2005 — брак с певцом Филиппом Киркоровым (род. 30 апреля 1967 года).

С 23 декабря 2011 — брак с пародистом Максимом Галкиным (род. 18 июня 1976 года).

Дочь Елизавета и сын Гарри (род. 18 сентября 2013 года) — двойня, рожденная суррогатной матерью.

Интересные факты

Начала курить в 14 лет.

С сентября 1968 по январь 1969 годов Пугачева работала учительницей музыки и пения в московской средней школе № 621.

В 1997 году совместно с корпорацией "Эконика" Пугачева под брендом "Alla Pugachova" выпустила свою марку обуви.

20 июля 2007 года Пугачева стала художественным руководителем FM—радиостанции "Алла" в Москве, она влияла на музыкальную политику, а также вела авторские программы: "Алло, Алла", "В гостях у Аллы", "Алла ищет таланты".

Получасовое выступление Пугачевой стоит 300 тысяч евро.

Пугачева и Галкин приобрели на Кипре недвижимость, и получили кипрское гражданство.

Пугачева страдает диабетом второго типа.

Интересные цитаты

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