Яркая участница "Холостяка" сообщила о беременности

Марина Голд совсем недавно стала женой и вот теперь готовится стать мамой в первый раз.

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Марина Голд ждет ребенка / Коллаж Главред, фото Instagram/marynagold1

Кратко:

Какую важную новость сообщила Голд

Как они с мужем обыграли видео

Участница последнего сезона развлекательного шоу "Холостяк" Марина Голд, которая покинула съемочную площадку незадолго до финала, сообщила о том, что скоро станет мамой.

Она поделилась соответствующим роликом на своей странице в Instagram.

видео дня

Марина Голд скоро впервые станет мамой / Фото Instagram/marynagold1

На видео она со своим мужем держит бокал красного вина, а потом они вдвоем выбрасывают вино и достают детские бутылочки.

После проекта девушка переехала в США, где несколько лет пыталась найти себя. Позже стало известно о том, что Марина вышла замуж, и вот теперь стало известно о том, что пара ждет ребенка.

Марина Голд скоро впервые станет мамой / Фото Instagram/marynagold1

Марина Голд скоро впервые станет мамой / Фото Instagram/marynagold1

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Напомним, ранее Главред писал о том, что победительница последнего "Холостяка" Катерина Лозовицкая, с которой после окончания проекта еще долго выяснял отношения холостяк Алекс Топольский, поделилась свежими фото.

Отметим также, что победительница Холостяка жестко вывела Топольского на чистую воду. Катя Лозовицкая рассказала свою версию расставания звездной пары. По словам Лозовицкой, "откровение" Топольского относительно самой Кати, буквально шокировало ее.

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Что за реалити-шоу "Холостяк"? "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

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