Самодельное средство из 4 ингредиентов отчистит жир за секунды: что нужно смешать

Грязь и жир можно отмыть очень легко, если приготовить одно очень простое средство, на которое потребуются лишь подручные ингредиенты.

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Как приготовить средство, чтобы отмыть жир и грязь/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Вы узнаете:

Что хорошо растворяет жир

Чем отмыть застарелый жир на кухне

Как приготовить самодельное средство для устранения жира и грязи

Во время уборки в доме невозможно обойтись без определенных средств - будь то приобретенных в магазине или приготовленных собственноручно. Ведь устранить стойкую грязь и жир просто влажной тряпкой вряд ли удастся.

Но не всегда нужно бежать в магазин, чтобы приобрести какое-то действенное средство для уборки. Ведь можно сделать свое собственное натуральное универсальное чистящее средство из ингредиентов, которые уже есть у вас дома.

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Блогер Шантель Мила, которая ведет свой блог об уборке и делится различными лайфхаками в этой сфере, раскрыла свой простой рецепт универсального чистящего средства, которое можно использовать по всему дому. Все, что понадобится его создания - это несколько ингредиентов из вашего шкафа и холодильника. Приготовление занимает считанные минуты, пишет express.co.uk.

"Смешайте равные части воды и белого уксуса, затем добавьте цедру лимона и розмарин. Оставьте настаиваться на две недели, а затем процедите в бутылку с распылителем. Эта смесь эффективно удаляет грязь, жир и оставляет ваш дом с прекрасным ароматом", - отметила блогер.

Она призвала своих подписчиков не выбрасывать лимонную кожуру.

"Не выбрасывайте лимонную кожуру, пока не попробуете это простое универсальное чистящее средство, если вы любите низкотоксичную уборку, но ненавидите запах уксуса, то это средство для вас. Если настаивать лимоны в белом уксусе в течение двух недель, запах уменьшится", - отметила Шантель Мила.

Блогер отметила, что добавление белого уксуса в раствор для чистки полезно благодаря его уровню кислотности, а также содержанию уксусной кислоты, что помогает растворить любую грязь, жир и пыль. Он также может помочь уничтожить бактерии на поверхностях.

Уксусная кислота помогает растворять различные минеральные отложения, включая известковый налет. Она также помогает уничтожать бактерии и грибки, вызывающие неприятные и нежелательные запахи, поскольку уксус является естественным дезодорантом.

Еще одним преимуществом уксуса является то, что он является натуральным дезинфицирующим средством, которое помогает эффективно удалять накопившуюся грязь. С другой стороны, лимон также обладает двойными очищающими свойствами, помогая удалять нежелательные запахи, а также обеспечивая уничтожение бактерий с помощью лимонной кислоты.

Смотрите видео о том, как приготовить средство, чтобы отмыть жир и грязь:

Универсальное чистящее средство своими руками/ Инфографика: Главред

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