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Мерц обратился к одному из президентов, чтобы прекратить огонь в Украине

Анна Косик
23 мая 2025, 21:42
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Немецкий канцлер впервые обратился к одному из мировых лидеров.
Мерц, Си Цзиньпин
Германия хочет, чтобы Китай поддержал мирные усилия Европы и США / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Что сказал Корнелиус:

  • Немецкий канцлер впервые позвонил главе Китая
  • Мерц призвал Си Цзиньпина поспособствовать прекращению огня в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц впервые с момента его вступления в должность провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Об этом, как пишет Stern, заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус.

По его словам, Мерц, вслед за президентом Франции Эммануэлем Макроном, призвал китайского лидера поддержать усилия европейских стран и США для прекращения огня между Украиной и страной-агрессором Россией.

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Немецкий канцлер рассказал Си Цзиньпину об усилиях, которые прилагают партнеры Украины для достижения справедливого мира и подчеркнул, что Китай также может присоединиться.

В результате немецкий чиновник и китайский президент подтвердили свою готовность сотрудничать для решения глобальных вызовов.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Позиция Китая относительно войны в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Пекине выразили поддержку относительно возможности мирного урегулирования войны страны-агрессора России против Украины. Глава МИД страны также заявил о необходимости более активной поддержки мира, развития и справедливости со стороны стран БРИКС.

Накануне также в Китае сделали заявление по итогам переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. Пресс-секретарь МИД Китая Мао заявила о важности политического урегулирования "конфликта".

Ранее министерство иностранных дел Китая заявило о поддержке всех инициатив, направленных на мирное урегулирование войны в Украине, включая предложение о 30-дневном прекращении огня, выдвинутое Украиной, Европейским союзом и США.

Больше новостей:

Кто такой Фридрих Мерц

Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

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война в Украине Си Цзиньпин режим прекращения огня новости Украины Фридрих Мерц
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