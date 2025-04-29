Китай предложил путь к миру в Украине: что заявили в Пекине

В Китае выразили поддержку всем шагам, которые способствуют окончанию войны в Украине.

https://glavred.info/war/kitay-predlozhil-put-k-miru-v-ukraine-chto-zayavili-v-pekine-10660085.html Ссылка скопирована

В Китае считают, что нужно разобраться в первопричине войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Ван И:

Китай поддерживает окончание войны в Украине мирным путем

Страны БРИКС должны активнее поддерживать справедливость в мире

Украина и РФ должны сконцентрироваться на изучении первопричины войны

В Пекине выразили поддержку относительно возможности мирного урегулирования войны страны-агрессора России против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи глав МИД стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает китайское МИД, глава ведомства также заявил о необходимости более активной поддержки мира, развития и справедливости со стороны стран БРИКС. При этом партнеры Китая должны придерживаться беспристрастности, укреплять взаимодействие с ООН и способствовать политическому решению конфликтов.

видео дня

В частности речь шла и о войне в Украине. Более того, представитель Пекина предложил путь к мирному решению "украинского конфликта", а именно сконцентрироваться сторонам на изучении первопричин войны.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

"Китай поддерживает все шаги, ведущие к мирному решению украинского конфликта, и надеется, что стороны смогут выяснить его первопричины и достичь сбалансированного, долговременного и обязательного мирного соглашения", - сказал Ван И.

Позиция Китая относительно войны в Украине - последние новости

Напомним, Министерство иностранных дел Китая отреагировало на информацию о своих солдатах, которых украинские военные взяли в плен в Донецкой области. Китай утверждает, что не направлял своих военнослужащих в Украину для участия в боевых действиях.

Ранее, как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможность участия Китая в мирных переговорах, однако подчеркнул, что за столом переговоров должны быть только те, кто готов взять на себя ответственность за гарантии безопасности, помощь Украине и прекращение российской агрессии.

Накануне сами представители страны заявили, что Китай готов сыграть свою роль в урегулировании "конфликта в Украине", ведь стремится к достижению приемлемого для всех вовлеченных сторон справедливого, долгосрочного, обязывающего мирного соглашения.

Больше новостей:

Кто такой Ван И? Ван И - китайский дипломат, министр иностранных дел КНР с марта 2013 до декабря 2022 года и с июля 2023 года. С 1 января 2023 года также занимает должность председателя комиссии по иностранным делам ЦК КПК, что в иерархии выше главы МИД Китая, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред