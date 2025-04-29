На Днепропетровщине объявили обязательную эвакуацию: список населенных пунктов

Жителям 5 сел, у которых есть дети, обязательно придется покинуть родные дома.

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Эвакуация будет принудительной не для всех / Коллаж: Главред, фото: МВД Украины, t.me/BiletskyAndriy

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Обязательную эвакуацию объявили для тех, у кого есть дети

Во время эвакуации будут проводить обязательную регистрацию в одном из поселков

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак издал распоряжение об объявлении обязательной эвакуации в принудительный способ семей с детьми или их законными представителями в некоторых населенных пунктах Днепропетровской области.

На сайте Межевской СТГ сообщили, что речь идет об отдельных селах Райпольского старостинского округа Межевской поселковой территориальной громады, а именно: Колону, Межевую, Новоподгородное, Райполе и Сухареву Балку.

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"Эвакуация будет осуществляться транспортными средствами по предварительному согласованию даты и времени выезда с обязательной регистрацией в сборном пункте с-ща Межевая", - говорится в сообщении.

Лиц, которые будут выезжать, предупредили о необходимости взять с собой документы, деньги, банковские карты, медикаменты, воду и еду на несколько дней, мобильный телефон и зарядное устройство, теплую одежду и обувь для смены, а также необходимые вещи, которые могут понадобиться в случае эвакуации.

В распоряжении не указывают причину принудительной эвакуации, но, скорее всего, такое решение приняли в связи с приближением линии фронта. Согласно данным карты DeepState от серой зоны в Донецкой области до ближайшего из вышеперечисленных населенных пунктов остается лишь около 5,5 километров.

Ситуация в Днепропетровской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что об угрозе со стороны врага ранее сообщали военные. В частности командир дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады НГУ Виталий Литвин предупреждал, что армия страны-агрессора РФ намерена продвинуться в сторону Днепропетровской области.

Ранее также военный обозреватель Денис Попович заявил, что линия фронта находится в непосредственной близости к границе между Донецкой и Днепропетровской областями.

Накануне стало известно, что га направлении Днепропетровской области враг значительно "уперся" в оборону украинских войск вблизи Константинополя и южнее Богатыря.

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Кто такой Сергей Лысак? Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА.

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