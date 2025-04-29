Макрон рассказал о роли встречи Зеленского и Трампа: СМИ обнародовали детали

Президент Франции Макрон заявил, что встреча Зеленского и Трампа помогла усилить давление на Россию.

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Макрон рассказал о встрече Зеленского и Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

О главном:

Макрон заявил, что встреча способствовала укреплению позиций Украины

Президент Франции подчеркнул важность сотрудничества с США

Ожидается эскалация санкций против России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в базилике святого Петра оказала значительное влияние на изменение баланса переговоров по войне в Украине. Об этом он рассказал в интервью для издания Paris Match.

Макрон подчеркнул, что эта встреча способствовала восстановлению давления на Россию:

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"Я считаю, что благодаря этой встрече нам удалось вернуть давление на Россию. Это было целью, потому что было бы несправедливо, если бы давление оказывалось исключительно на Украину".

Французский лидер также отметил, что в ближайшие 8-10 дней стоит ожидать усиления политического давления на Москву. По его словам, США стремятся достичь реального прекращения огня, хотя Россия пока не присоединилась к этому процессу.

"Вместе с США мы должны усилить риторику против России. Кажется, мне удалось убедить американцев в необходимости эскалации угроз и, потенциально, санкций, чтобы заставить Москву согласиться", - отметил Макрон.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что эта неделя может стать решающей в переговорах о прекращении войны. Украина и Россия сейчас находятся ближе к заключению мирного соглашения, чем когда-либо за последние три года, но мирный процесс еще не завершен.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину нужно продемонстрировать приверженность прекращению войны в Украине и "подписать соглашение".

Также Трамп заявил, что Зеленский "готов уступить" Крым ради достижения мира.

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