Макрон рассказал о роли встречи Зеленского и Трампа: СМИ обнародовали детали

О главном:
- Макрон заявил, что встреча способствовала укреплению позиций Украины
- Президент Франции подчеркнул важность сотрудничества с США
- Ожидается эскалация санкций против России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в базилике святого Петра оказала значительное влияние на изменение баланса переговоров по войне в Украине. Об этом он рассказал в интервью для издания Paris Match.
Макрон подчеркнул, что эта встреча способствовала восстановлению давления на Россию:
"Я считаю, что благодаря этой встрече нам удалось вернуть давление на Россию. Это было целью, потому что было бы несправедливо, если бы давление оказывалось исключительно на Украину".
Французский лидер также отметил, что в ближайшие 8-10 дней стоит ожидать усиления политического давления на Москву. По его словам, США стремятся достичь реального прекращения огня, хотя Россия пока не присоединилась к этому процессу.
"Вместе с США мы должны усилить риторику против России. Кажется, мне удалось убедить американцев в необходимости эскалации угроз и, потенциально, санкций, чтобы заставить Москву согласиться", - отметил Макрон.
Мирные переговоры - последние новости
Как писал Главред, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что эта неделя может стать решающей в переговорах о прекращении войны. Украина и Россия сейчас находятся ближе к заключению мирного соглашения, чем когда-либо за последние три года, но мирный процесс еще не завершен.
Президент США Дональд Трамп заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину нужно продемонстрировать приверженность прекращению войны в Украине и "подписать соглашение".
Также Трамп заявил, что Зеленский "готов уступить" Крым ради достижения мира.
Читайте также:
- Европейские силы в Украине и санкции против РФ: громкие заявления Макрона
- Франция и Великобритания срочно отправляет военную делегацию в Украину - Макрон
- Макрон может стать главным в переговорах с РФ от Европы: The Telegraph озвучил детали
Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред