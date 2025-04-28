Прямые переговоры Украины и РФ: в Кремле сделали заявление

Главные тезисы Пескова:
- РФ якобы готова к прямым переговорам с Украиной
- Киев должен снять запрет на переговоры с Москвой
Кремль ожидает от Киева сигнала о готовности возобновить прямые переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, российская сторона якобы готова к прямым переговорам с Украиной, передает ТАСС.
"Продолжаются усилия Соединенных Штатов, усилия по выводу процесса в мирное русло. Неоднократно уже подтверждалась готовность российской стороны, подтверждалась президентом, без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса с Украиной для того, чтобы выйти в мирное русло, поэтому усилия продолжаются. Вот всё, что мы можем сказать по этой теме", - заявил Песков.
Пресс-секретарю Путина задали вопрос, от кого должна исходить инициатива переговоров — от Вашингтона или Киева.
"По крайней мере, Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи. У них же действует юридический запрет на это. Но пока мы не видим никаких действий", — сказал Песков.
Мирные переговоры - последние новости
Как писал Главред, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что эта неделя может стать решающей в переговорах о прекращении войны. Украина и Россия сейчас находятся ближе к заключению мирного соглашения, чем когда-либо за последние три года, но мирный процесс еще не завершен.
Президент США Дональд Трамп заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину нужно продемонстрировать приверженность прекращению войны в Украине и "подписать сделку".
Также Трамп заявил, что Зеленский "готов уступить" Крым ради достижения мира.
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