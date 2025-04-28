Прямые переговоры Украины и РФ: в Кремле сделали заявление

Песков утверждает, что Москва продолжает выступать за мирное урегулирование конфликта, однако для этого необходимы конкретные шаги со стороны Киева.

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В Кремле сделали заявление о прямых переговорах с Киевом / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главные тезисы Пескова:

РФ якобы готова к прямым переговорам с Украиной

Киев должен снять запрет на переговоры с Москвой

Кремль ожидает от Киева сигнала о готовности возобновить прямые переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона якобы готова к прямым переговорам с Украиной, передает ТАСС.

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"Продолжаются усилия Соединенных Штатов, усилия по выводу процесса в мирное русло. Неоднократно уже подтверждалась готовность российской стороны, подтверждалась президентом, без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса с Украиной для того, чтобы выйти в мирное русло, поэтому усилия продолжаются. Вот всё, что мы можем сказать по этой теме", - заявил Песков.

Пресс-секретарю Путина задали вопрос, от кого должна исходить инициатива переговоров — от Вашингтона или Киева.

"По крайней мере, Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи. У них же действует юридический запрет на это. Но пока мы не видим никаких действий", — сказал Песков.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что эта неделя может стать решающей в переговорах о прекращении войны. Украина и Россия сейчас находятся ближе к заключению мирного соглашения, чем когда-либо за последние три года, но мирный процесс еще не завершен.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину нужно продемонстрировать приверженность прекращению войны в Украине и "подписать сделку".

Также Трамп заявил, что Зеленский "готов уступить" Крым ради достижения мира.

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