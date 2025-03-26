Европейские силы в Украине и санкции против РФ: громкие заявления Макрона

Эммануэль Макрон оценил вероятность ввода европейских сил в Украину.

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Эммануэль Макрон не исключил вероятность ввода европейских сил в Украину / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/USNATO, European Union

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Поднимать вопрос снятия санкций с РФ еще рано

В Украине будут стоять контингенты для обеспечения участков второго эшелона

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что еще "слишком рано" обсуждать отмену санкций против РФ.

"Мир через силу не означает начинать со снятия санкций до того, как что-то будет получено или проверено", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже.

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Французский лидер отметил, что вопрос санкций встанет, но он будет поднят "в свое время" в процессе установления прочного и длительного мира в Украине.

"Сейчас еще слишком рано <...> А на данный момент я вижу страну, которая подверглась нападению, которая уже сделала жест принятия безусловного 30-дневного прекращения огня, а с другой стороны - агрессора, который ставит условия и даже не принял этого. Мы не собираемся отменять санкции", - отметил он.

Ввод европейских сил в Украину

Говоря о вероятности ввода европейских сил в Украину, президент Франции уточнил: "Это может быть миротворческая операция с мандатом ООН. Но когда мы говорим о контингенте, речь не идет о линии фронта. Потому что линия будет проведена по результатам мирных переговоров".

Он говорит, что разработанный механизм сможет действовать, как только будет установлено прекращение огня.

"Мы говорим, если у России появится через 3-5 лет желание завоевать Украину, чтобы не повторить ошибки прошлого. Что мы сделаем для Украины? Мы будем работать, чтобы усилить ее армию". – сказал французский лидер.

При этом он использовал термин reinsurance который означает, что на базах в Украине будут стоять контингенты, которые будут готовы, чтобы обеспечивать участки второго эшелона в мирной зоне.

"Они не будут на линии фронта, но будут значительными силами сдерживания в стратегических местах. Они смогут обучать военных Украины, обеспечивать определенную логистику. И это сигнал, что если будет новая атака против Украины, то будут атакованы не только ВСУ, а также наш развернутый контингент", - пояснил Макрон.

Он добавил, что в случае прямого конфликта международный контингент будет получать указания от генштабов своих стран, и хотя эти силы не будут находиться на передовой, они будут выполнять роль гарантов безопасности на территории Украины.

"Это пацифистский подход. И единственная, кто может погрузить эту ситуацию в конфликт, это Россия, если снова задумает пойти на агрессию. Вот четкие рамки, в которых мы сейчас продвигаемся. Исходным текстом будет франко-британский текст, и потом в рамках этого текста мы будем брать на себя обязательства. Эти карты будут на руках у европейцев и украинцев на момент переговоров", - добавил он.

Ввод миротворцев в Украину - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в ОП намекнули на число и вероятные места размещения европейских войск в Украине. Украина рассчитывает на мощное европейское военное присутствие, подчеркнул Игорь Жовква.

Ранее появились новые данные о размещении миротворцев - будут не только наземные войска. Миротворческие силы в Украине могут включать не только наземные войска, но и авиацию, а также флот союзников.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Макрон рассматривает альтернативный вариант введения миротворцев в Украину. Он рассматривает вариант введения миротворцев в Украину под руководством Организации Объединенных Наций.

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Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.

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