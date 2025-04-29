Огонь расплаты: ВСУ разбомбили важную переправу оккупантов на Луганщине

Кроме переправы украинским военным удалось уничтожить технику противника.

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ВСУ нарушили важный логистический путь РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Что сообщили военные:

В районе Сватово удалось уничтожить вражескую переправу

Под удар попали БМП и другая техника противника

Логистика оккупантов нарушена

В районе населенного пункта Сватово, что находится на границе Харьковской и Луганской областей, украинские бойцы 412 полка Nemesis уничтожили переправу армии страны-агрессора России.

Как говорится в сообщении полка, эту переправу враг построил на реке Жеребец. Однако простояла она недолго - прицельным ударом ВСУ подожгли ее, а также БМП, тяжелые грузовики и другую технику противника.

видео дня

Военные объяснили, чем было важно уничтожение переправы. По их данным, эту территорию россияне активно использовали как узловой центр для переброски своих сил на Харьковское направление.

В частности оккупанты пытались форсировать реку Оскол, однако благодаря украинским военным их логистика снова пошла трещинами.

Река Оскол / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, аналитики DeepState сообщали, что российские оккупанты продвигаются на Покровском направлении и, вероятно, враг оккупировал еще одно село в Донецкой области.

Ранее стало известно, что российские оккупационные войска пытаются компенсировать украинские технологические инновации и использование дронов на фронте, применяя во время наступлений по всей линии фронта мотоциклы и другие гражданские транспортные средства.

Накануне, как писал Главред, также появилась информация, что российские войска оккупировали поселок Надеждинка (Надиевка) в Покровском районе Донецкой области. На отрезке Надиевка-Котляровка-Богдановка в последнее время очень сложно бойцам Сил обороны Украины, которых постепенно выдавливает противник.

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Что такое 412 ОП БПС NEMESIS? 412 отдельный полк беспилотных систем "NEMESIS" (412 ОП БпС) - военное формирование Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, пишет Википедия.

За время существования полка его военнослужащие уничтожали вражескую технику на разных участках фронта.

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