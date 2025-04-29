Укрепление доллара в Украине: каким будет курс американской валюты

Сколько может потратить НБУ на поддержку курса.

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Курс доллара подскочил / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О главном:

НБУ пока не планирует дальнейшее ослабление гривны

Укрепление доллара в Украине назвали временным

На прошлой неделе валютный рынок Украины столкнулся с ростом дефицита иностранной валюты, что заставило Национальный банк значительно увеличить свои интервенции и допустить ослабление гривны. Об этом сообщается в еженедельном обзоре инвесткомпании ICU.

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По данным аналитиков, объемы продажи валюты со стороны бизнеса снизились, что побудило НБУ почти вдвое увеличить валютные интервенции - до 619 млн долларов. Это несколько превышает средний уровень с начала полномасштабной войны. В ответ регулятор ослабил курс гривны на 0,9%, до 41,75 грн за доллар.

Несмотря на это, розничный сегмент оставался профицитным - граждане продолжали продавать валюту, хотя и в меньших объемах: чистая продажа сократилась до 19 млн долларов.

Относительно перспектив валютного курса, в ICU считают, что ситуация является краткосрочной:

"Динамика курса на прошлой неделе вряд ли свидетельствует о готовности или желании НБУ и в дальнейшем постепенно ослаблять гривну, и в ближайшее время мы можем увидеть обратное движение", - говорится в обзоре.

На этой неделе ожидается активизация экспортеров в связи с приближением сроков уплаты налогов, что может положительно повлиять на предложение валюты на рынке.

Аналитики также напомнили, что значительные объемы международной помощи позволяют НБУ удерживать относительную стабильность курса гривны к доллару.

Курс валют в Украине - последние новости

Как писал Главред, в течение текущей недели на валютном рынке прогнозируется относительное спокойствие. С 28 апреля по 4 мая курсовые показатели межбанка и наличного рынка выровняются, а разница между курсами будет незначительной. Таким прогнозом поделился начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лисовой.

Недавно кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский рассказал, что в мае гривна может сильно упасть относительно доллара и евро. По его прогнозу, в мае курс доллара будет колебаться на уровне 41,2-42,5 грн, а европейская валюта будет стоить 46,0-49,0 грн за евро.

Между тем аналитик Алексей Козырев считает, что Нацбанк не допустит никак особого проседания курса доллара в Украине. Однако и говорить о сильном долгосрочном укреплении гривны к доллару, исходя из курса доллара в 45 гривен, не приходится.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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