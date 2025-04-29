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Трамп поделился мыслями о Зеленском и Путине: ключевые моменты интервью

Руслан Иваненко
29 апреля 2025, 08:16
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В беседе с журналистами президент США поделился своим видением роли Зеленского и Путина.
Трамп поделился мыслями о Зеленском и Путине: ключевые моменты интервью
Трамп рассказал, что думает о Зеленском и Путине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Кратко:

  • Трамп высказался о Зеленском, Путине и войне в Украине
  • Он заявил, что войны бы не было при его президентстве
  • США могут поддержать Украину не только оружием, но и санкциями

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию The Atlantic поделился своим видением войны в Украине, отношением к российскому президенту Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Журналисты отмечают, что американский политик высказал мнение о способности Путина достичь компромисса в переговорах по войне:

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"Трамп сказал, что Владимир Путин 'будет в порядке' на мирных переговорах по Украине."

Он также заявил, что конфликт на территории Украины мог бы иметь глобальные последствия:

"Украина и Россия - это не наши жизни, но это может закончиться Третьей мировой войной."

Президент США в очередной раз повторил, что при его президентстве войны в Украине не было бы. Отвечая на вопрос о возможном увеличении помощи Украине, глава Белого дома подчеркнул, что поддержка не обязательно должна быть военной:

"Это может быть оружие с санкциями. Это может быть оружие с банковской помощью. Это может быть много другого оружия".

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Также он предположил, что может полностью поддержать Украину, однако сделал оговорку относительно ее действующего президента:

"На стороне Украины, да. Да. Но не обязательно на стороне Зеленского", - отметил Трамп, вспомнив о напряжении в отношениях с Зеленским в прошлом.

Посмотрим, что произойдет в течение следующей примерно недели. Мы остаемся на завершающих этапах, это ужасная война, в завершение Трамп прокомментировал текущую ситуацию на фронте.

Заявления Трампа - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину нужно продемонстрировать приверженность прекращению войны в Украине. Во время общения с журналистами, глава Белого дома заявил, что он хочет, чтобы Путин "подписал соглашение" и прекратил стрелять.

Напомним, недавно Трамп сделал важное заявление - он подчеркнул, что Украина и РФ очень близки к договоренности о мире. Значительное количество "ключевых пунктов" соглашения уже было согласовано, отметил президент США.

Кроме того, президент США Дональд Трамп начал понимать, что российский диктатор Владимир Путин на самом деле не хочет завершать войну и просто "водит за нос". Трамп пригрозил Путину новыми санкциями.

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Что известно о The Atlantic?

The Atlantic (ранее The Atlantic Monthly) - один из старейших и самых респектабельных литературных журналов США[3]. Основан в 1857 году в Бостоне. Среди первых сотрудников были виднейшие литераторы Новой Англии - Джеймс Расселл Лоуэлл, Ральф Уолдо Эмерсон, Генри Лонгфелло, Оливер Уэнделл Холмс (старший). Выходит 10 раз в год, ранее был ежемесячным[4]. С 2006 года журналом руководит Джеймс Беннет. Wikipedia

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