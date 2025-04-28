Для кого был третий стул и "выгнал" ли Трамп Макрона: известны детали переговоров в Ватикане

Вы узнаете:
- Для кого предназначался третий стул в зале базилики Святого Петра
- Какова роль Франции и Ватикана в проведении встречи Трампа и Зеленского
В субботу, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом в Риме, куда главы двух государств приехали на похороны Папы Римского Франциска.
СМИ обратили внимание на интересный момент: президент Франции Эммануэль Макрон подошел к Трампу и Зеленскому перед их разговором. Также на видео видно, что сначала в зале базилики Святого Петра расставляют не два, а три стула. Трамп обменялся несколькими словами с Макроном, после чего третий стул убрали, чтобы Трамп и Зеленский остались наедине.
Британский таблоид Sun, анализируя видео, писал, что Трамп якобы попросил Макрона не участвовать в его разговоре с Зеленским. Однако источники The Telegraph в Елисейском дворце опровергли эту информацию.
"Много чернил было пролито на "тайну третьего стула" и на то, предназначалось ли оно для Макрона, Кира Стармера или переводчика. Был ли французский президент изгнан после того, как попытался присоединиться к паре. Или Макрон ушел, почувствовав, что Трампу и Зеленскому нужно поговорить наедине", - пишет издание.
По словам чтеца по губам, которого цитируют британские СМИ, Трамп сказал французскому президенту: "Вы здесь не правы, мне нужно, чтобы вы оказали мне услугу, вам здесь не место".
"Хотя точный характер разговора остается открытым для толкования, французские дипломатические источники дали понять, что кресло предназначалось для переводчика, а не для Макрона", - отмечает The Telegraph.
"Люди сходят с ума из-за третьего стула. (Он) предназначался для переводчика, но в итоге все превратилось в беседу тет-а-тет", — сказал источник издания.
Собеседник журналистов добавил, что французский президент "призывал президента Трампа встретиться с Зеленским", а "Макрон заранее поговорил с Зеленским, чтобы убедиться, что он поговорит напрямую с Трампом".
Французский лидер якобы призывал Зеленского "подтвердить свою поддержку прекращения огня, а Трампа — усилить давление на Россию".
Отмечается также, что, хотя Франция не организовывала встречу президентов США и Украины тет-а-тет, она "содействовала" ее проведению, а Ватикан отвечал за "логистику".
The Telegraph добавляет, что британский премьер Кир Страмер не намеревался принимать участие в этом разговоре и провел собственные переговоры с Зеленским в резиденции британского посла в Риме.
Относительно того, кто был движущей силой встречи, директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг сказал: "Это было взаимно".
Источник в Белом доме сообщил, что в организации встречи нет ничего сложного.
"Это было довольно легко устроить. Они оба находились в одном районе, поэтому устроить было легко", - сказал собеседник.
Встреча Трампа с Зеленским в Ватикане
Как писал Главред, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на похоронах Папы Франциска.
Зеленский описал свою встречу с Трампом как "хорошую" и выразил надежду, что она может стать исторической, если будут достигнуты важные результаты для двусторонних отношений и международной стабильности.
В Белом доме оценили встречу как "очень продуктивную". По информации Офиса президента Украины, сами переговоры длились всего 15 минут, но их содержание имеет важное значение для дальнейших шагов в сотрудничестве между двумя странами.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский стал более заинтересованным в сделке по полезным ископаемым, а встреча с ним в Ватикане была "прекрасной".
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