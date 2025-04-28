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Для кого был третий стул и "выгнал" ли Трамп Макрона: известны детали переговоров в Ватикане

Анна Ярославская
28 апреля 2025, 11:25
876
Хотя Франция не организовывала встречу президентов США и Украины тет-а-тет, она "содействовала" ее проведению, а Ватикан отвечал за "логистику".
Трамп, Макрон, Зеленский
Трамп что-то сказал Макрону и остался с Зеленским наедине / скриншот

Вы узнаете:

  • Для кого предназначался третий стул в зале базилики Святого Петра
  • Какова роль Франции и Ватикана в проведении встречи Трампа и Зеленского

В субботу, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом в Риме, куда главы двух государств приехали на похороны Папы Римского Франциска.

СМИ обратили внимание на интересный момент: президент Франции Эммануэль Макрон подошел к Трампу и Зеленскому перед их разговором. Также на видео видно, что сначала в зале базилики Святого Петра расставляют не два, а три стула. Трамп обменялся несколькими словами с Макроном, после чего третий стул убрали, чтобы Трамп и Зеленский остались наедине.

видео дня

Британский таблоид Sun, анализируя видео, писал, что Трамп якобы попросил Макрона не участвовать в его разговоре с Зеленским. Однако источники The Telegraph в Елисейском дворце опровергли эту информацию.

"Много чернил было пролито на "тайну третьего стула" и на то, предназначалось ли оно для Макрона, Кира Стармера или переводчика. Был ли французский президент изгнан после того, как попытался присоединиться к паре. Или Макрон ушел, почувствовав, что Трампу и Зеленскому нужно поговорить наедине", - пишет издание.

По словам чтеца по губам, которого цитируют британские СМИ, Трамп сказал французскому президенту: "Вы здесь не правы, мне нужно, чтобы вы оказали мне услугу, вам здесь не место".

Наличие третьего стула многих озадачило
Наличие третьего стула многих озадачило / скриншот

"Хотя точный характер разговора остается открытым для толкования, французские дипломатические источники дали понять, что кресло предназначалось для переводчика, а не для Макрона", - отмечает The Telegraph.

"Люди сходят с ума из-за третьего стула. (Он) предназначался для переводчика, но в итоге все превратилось в беседу тет-а-тет", — сказал источник издания.

Собеседник журналистов добавил, что французский президент "призывал президента Трампа встретиться с Зеленским", а "Макрон заранее поговорил с Зеленским, чтобы убедиться, что он поговорит напрямую с Трампом".

Французский лидер якобы призывал Зеленского "подтвердить свою поддержку прекращения огня, а Трампа — усилить давление на Россию".

Отмечается также, что, хотя Франция не организовывала встречу президентов США и Украины тет-а-тет, она "содействовала" ее проведению, а Ватикан отвечал за "логистику".

The Telegraph добавляет, что британский премьер Кир Страмер не намеревался принимать участие в этом разговоре и провел собственные переговоры с Зеленским в резиденции британского посла в Риме.

Относительно того, кто был движущей силой встречи, директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг сказал: "Это было взаимно".

Источник в Белом доме сообщил, что в организации встречи нет ничего сложного.

"Это было довольно легко устроить. Они оба находились в одном районе, поэтому устроить было легко", - сказал собеседник.

Встреча Трампа с Зеленским в Ватикане

Как писал Главред, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на похоронах Папы Франциска.

Зеленский описал свою встречу с Трампом как "хорошую" и выразил надежду, что она может стать исторической, если будут достигнуты важные результаты для двусторонних отношений и международной стабильности.

В Белом доме оценили встречу как "очень продуктивную". По информации Офиса президента Украины, сами переговоры длились всего 15 минут, но их содержание имеет важное значение для дальнейших шагов в сотрудничестве между двумя странами.

​Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский стал более заинтересованным в сделке по полезным ископаемым, а встреча с ним в Ватикане была "прекрасной".

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