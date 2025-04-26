Зеленский провел встречу с Трампом в Риме - что известно

Кратко:
- Зеленский и Трамп встретились в Риме
- Они прибыли на похороны Папы Франциска
- Президенты договорились провести дальнейшие переговоры после церемонии прощания с Папой
В субботу, 26 апреля, Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Утром украинский президент прибыл в Рим на похороны Папы Франциска. Об этом сообщил Сергей Никифоров, передает 24 Канал.
Впоследствии встреча президентов закончилась. Трамп и Зеленский прибыли на похороны Папы Франциска. Детали разговора не сообщались.
Sky News пишет, что Зеленский и Трамп договорились провести дальнейшие переговоры после церемонии прощания с Папой.
Стоит добавить, что ранее издание La Repubblica сообщало, что Трамп рассматривает возможность встречи с Зеленским.
Отмечалось, что согласно расписанию Белого дома, Дональд Трамп будет находиться в Риме всего 14 часов и 40 минут: прибытие в аэропорт Фьюмичино - в 22:50, обратный вылет - в 13:30 следующего дня.
Во время визита Трамп намерен: переночевать на вилле Таверна со своей женой Меланией, посетить похороны Папы Франциска в соборе Святого Петра, встретиться с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, провести переговоры с Владимиром Зеленским и премьером Британии Киром Стармером.
Зеленский и Трамп на похоронной церемонии Франциска - видео:
Переговоры о завершении войны - что известно
Как сообщал Главред, спецпредставитель США Стив Уиткофф 25 апреля провел прямые переговоры с российским диктатором и военным преступником Путиным. В рамках встречи обсуждался вопрос войны в Украине.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал вероятные сроки встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что может встретиться с Путиным вскоре после своей поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты в мае.
Представитель кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что для начала переговоров между страной-агрессором Россией и Украиной Киев должен "юридически расчистить препятствия".
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Что такое Sky News?
Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.
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