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Зеленский провел встречу с Трампом в Риме - что известно

Мария Николишин
26 апреля 2025, 11:16
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Зеленский прибыл в Рим на похороны Папы Франциска.
Зеленский провел встречу с Трампом в Риме - что известно
Встреча Зеленского с Трампом / коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

  • Зеленский и Трамп встретились в Риме
  • Они прибыли на похороны Папы Франциска
  • Президенты договорились провести дальнейшие переговоры после церемонии прощания с Папой

В субботу, 26 апреля, Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Утром украинский президент прибыл в Рим на похороны Папы Франциска. Об этом сообщил Сергей Никифоров, передает 24 Канал.

Впоследствии встреча президентов закончилась. Трамп и Зеленский прибыли на похороны Папы Франциска. Детали разговора не сообщались.

видео дня

Sky News пишет, что Зеленский и Трамп договорились провести дальнейшие переговоры после церемонии прощания с Папой.

Стоит добавить, что ранее издание La Repubblica сообщало, что Трамп рассматривает возможность встречи с Зеленским.

Отмечалось, что согласно расписанию Белого дома, Дональд Трамп будет находиться в Риме всего 14 часов и 40 минут: прибытие в аэропорт Фьюмичино - в 22:50, обратный вылет - в 13:30 следующего дня.

Во время визита Трамп намерен: переночевать на вилле Таверна со своей женой Меланией, посетить похороны Папы Франциска в соборе Святого Петра, встретиться с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, провести переговоры с Владимиром Зеленским и премьером Британии Киром Стармером.

Зеленский и Трамп на похоронной церемонии Франциска - видео:

Зеленский провел встречу с Трампом в Риме - что известно

Переговоры о завершении войны - что известно

Как сообщал Главред, спецпредставитель США Стив Уиткофф 25 апреля провел прямые переговоры с российским диктатором и военным преступником Путиным. В рамках встречи обсуждался вопрос войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вероятные сроки встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что может встретиться с Путиным вскоре после своей поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты в мае.

Представитель кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что для начала переговоров между страной-агрессором Россией и Украиной Киев должен "юридически расчистить препятствия".

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Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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