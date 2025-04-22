Существуют препятствия: в РФ озвучили Украине условие для начала переговоров

Кремль считает, что перед началом диалога Киев должен пойти на определенные юридические шаги.

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Песков прокомментировал заявление Путина о готовности к диалогу с Украиной / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Что сказал Песков:

Россия готова к переговорам с Украиной

Киев должен предпринять шаги для снятия препятствий на пути к переговорам

Слова Путина об открытости к переговорам являются подтверждением позиции РФ

Представитель кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что для начала переговоров между страной-агрессором Россией и Украиной Киев должен "юридически расчистить препятствия".

Как сообщают росСМИ, таким образом Песков прокомментировал заявление военного преступника и главы Кремля Путина о возможности обсуждения моратория на удары по гражданской инфраструктуре.

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"При желании и открытости Украины, Киев должен сделать шаги, которые юридически расчистят препятствия для переговоров с Россией", - подчеркнул он.

В Кремле также добавили, что президент РФ неоднократно заявлял о том, что открыт к переговорам и его вчерашние слова являются очередным подтверждением этого.

Возможность переговоров Украины и России - что известно

Напомним, Главред писал, что по словам президента США Дональда Трампа, существует высокая вероятность достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Его могут заключить уже на этой неделе.

Накануне также, по информации СМИ, президент США сообщил о том, что намерен в ближайшее время обнародовать план мирного урегулирования войны в Украине.

Ранее также лидер России Владимир Путин впервые с 24 февраля 2022 года - полномасштабного вторжения - выдвинул предложение провести двусторонние переговоры с Украиной.

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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