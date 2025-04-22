Существуют препятствия: в РФ озвучили Украине условие для начала переговоров

Что сказал Песков:
- Россия готова к переговорам с Украиной
- Киев должен предпринять шаги для снятия препятствий на пути к переговорам
- Слова Путина об открытости к переговорам являются подтверждением позиции РФ
Представитель кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что для начала переговоров между страной-агрессором Россией и Украиной Киев должен "юридически расчистить препятствия".
Как сообщают росСМИ, таким образом Песков прокомментировал заявление военного преступника и главы Кремля Путина о возможности обсуждения моратория на удары по гражданской инфраструктуре.
"При желании и открытости Украины, Киев должен сделать шаги, которые юридически расчистят препятствия для переговоров с Россией", - подчеркнул он.
В Кремле также добавили, что президент РФ неоднократно заявлял о том, что открыт к переговорам и его вчерашние слова являются очередным подтверждением этого.
Возможность переговоров Украины и России - что известно
Напомним, Главред писал, что по словам президента США Дональда Трампа, существует высокая вероятность достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Его могут заключить уже на этой неделе.
Накануне также, по информации СМИ, президент США сообщил о том, что намерен в ближайшее время обнародовать план мирного урегулирования войны в Украине.
Ранее также лидер России Владимир Путин впервые с 24 февраля 2022 года - полномасштабного вторжения - выдвинул предложение провести двусторонние переговоры с Украиной.
Читайте также:
- Пойдет ли Путин на прекращение войны в ближайшее время: аналитики ISW дали ответ
- Массированный удар по Харькову: РФ атаковала город, много прилетов и раненых
- План Трампа противоречит законам: Жданов объяснил, признают ли США Крым за РФ
Кто такой Дмитрий Песков?
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред