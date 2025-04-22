Массированный удар по Харькову: РФ атаковала город, много прилетов и раненых

По предварительным подсчетам, по городу было нанесено 12 ударов, сообщили местные власти.

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В Харькове прогремела серия взрывов/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео (иллюстративный)

Кратко:

Оккупанты ударили по Харькову

По предварительным подсчетам по городу было нанесено 12 ударов

Есть много прилетов, известно о раненых

Российские оккупанты днем во вторник, 22 апреля, нанесли серию ударов по Харькову. Под ударами оказались четыре района города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что уже известно о нескольких раненых.

видео дня

"По предварительным подсчетам по городу было нанесено 12 ударов. На местах некоторых прилетов пожары. Атака продолжается", - написал Терехов в Telegram.

Он отметил, что под ударами оказались четыре района Харькова. Информация о последствиях уточняется.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что были удары по Шевченковскому, Салтовскому, Новобаварскому и Киевскому районам города.

В Киевском районе города около 13:40 зафиксировали попадание (предварительно - БпЛА типа "Шахед") в дорожное покрытие. В результате обстрела загорелся автомобиль. По предварительным данным, там пострадали три человека.

Всего по Харькову по состоянию на это время известно о семи пострадавших. По словам Синегубова, количество пострадавших из-за массированной атаки по Харькову вражескими дронами еще может увеличиться.

Глава ОВА отметил, что все соответствующие службы работают на местах попаданий.

Удар по Харькову 22 апреля/ скрин

Смотрите видео удара по Харькову:

Дроны "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, 21 апреля "пасхальное перемирие" завершилось - где раздавались взрывы после того, как РФ запустила ракеты и дроны. Воздушные силы сообщали об опасности с воздуха для ряда городов Украины.

Также ранее сообщалось, что почти 100 ракет и дронов РФ запустила по Украине после перемирия - какая была ситуация в регионах. Россия атаковала Украину ракетами и дронами, зафиксировано повреждение объектов инфраструктуры в нескольких областях, сообщили в ОВА.

Напомним, поздно вечером 21 апреля Одесса была под ударом Шахедов - вспыхнули пожары, пострадали люди. В городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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