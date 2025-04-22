Россия ударила по жилому дому в Запорожье: известно о погибших и пострадавших

В ОВА сообщают о серьезных последствиях вражеского удара, в частности, уже есть погибшая.

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В результате вражеского удара возник пожар / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

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Враг ударил по Запорожью

Пострадавших в результате удара забрала "скорая"

Одна женщина погибла из-за вражеских обстрелов

Страна-агрессор Россия 22 апреля атаковала Запорожье. В городе прогремели взрывы, после чего в одном из районов города возник пожар. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Он сразу рассказал, что на месте удара нуждаются в помощи пострадавшие, поэтому туда отправили бригады медиков.

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Впоследствии Федоров добавил, что уже есть двое пострадавших, которых доставляют в больницу. Также стало известно, что в результате вражеского удара погиб человек.

"Атака россиян на Запорожье унесла жизни одного человека. 69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли", - написал он.

Скриншот из телеграмм-канала Главред

Смотрите видео последствий удара по Запорожью:

Пока неизвестно, чем враг атаковал город, однако накануне удара глава ОВА предупреждал об угрозе применения РФ управляемых авиационных бомб (КАБов).

КАБ / Инфографика: Главред

По состоянию на 12.42 в ОВА обновили информацию о пострадавших. Выяснилось, что из-за российской атаки в Запорожье ранены двое детей.14-летний мальчик в тяжелом состоянии, 4-летний мальчик в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

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Кто такой Иван Федоров С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен русскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

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