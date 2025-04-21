Почти 100 ракет и дронов РФ запустила по Украине после перемирия - ситуация в регионах

Коротко:
- РФ ударила по Украине с применением почти 100 воздушных целей
- Подтверждено сбитие 42 ударных БпЛА, еще 47 дронов - локально потеряны
- В результате атаки пострадали три области
Российские оккупационные войска в ночь после отмены объявленного Россией Пасхального перемирия нанесли ракетный-дроновой удар по Украине. Сбить удалось 42 российских ударных БпЛА, еще 47 дронов-имитаторов были локально потеряны. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, по Херсонской области был нанесен удар противокорабельной крылатой ракетой "Оникс", выпущенной с территории Крыма.
Николаевскую область атаковали две противорадиолокационные ракеты Х-31П, запущенные из воздушного пространства над Черным морем.
Также Россия применила 96 ударных беспилотников, которые имитировали различные типы дронов. Пуски осуществлялись из районов Миллерово, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска (РФ) и Гвардейского (Крым).
Отражением воздушного нападения занимались авиация, зенитные ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 42 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 47 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении Воздушных сил.
В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Днепропетровская и Черкасская области.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко в своем Telegram отметил, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин использовал перемирие для собственных целей.
"Путин в очередной раз доказал дронами и ракетами, что любые паузы в войне для него - это тактический ход, чтобы получить выгодные условия для ее продолжения", - подчеркнул он.
Какова ситуация в регионах
Днепропетровщина
Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в результате российской атаки в Подгородненской громаде Днепровского района вспыхнули сухая трава и хозяйственная постройка, также был поврежден дачный дом.
В Павлограде в результате обстрела произошел пожар на одном из пищевых предприятий.
"FPV-дроном агрессор ударил по Межевской громаде Синельниковского района. Повреждена инфраструктура", - говорится в сообщении.
Черкасская область
Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец отметил, что в результате атаки ударными беспилотниками на территории области зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры.
"Благодаря нашим защитникам обошлось без пострадавших. В нашем небе силами и средствами ПВО уничтожено 8 российских БПЛА", - добавил он.
Он добавил, что сейчас обращений от граждан относительно поврежденного имущества не поступало, продолжается обследование местности.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, бывший заместитель начальника Генштаба, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что диктатор Владимир Путин может отдать приказ о массированном ударе по Украине именно 20 апреля или 9 мая, ведь он имеет навязчивую привязанность к символическим датам.
Президент Владимир Зеленский, ссылаясь на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, заявил, что за сутки 20 апреля Россия нарушила объявленный ею режим тишины почти три тысячи раз.
В то же время аналитики американского Института изучения войны (ISW) предполагают, что Россия в ближайшее время может официально объявить о завершении так называемого энергетического перемирия и активизировать ракетные и дроновые удары по украинской территории.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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