РФ почти три тысячи раз нарушила тишину на Пасху: Зеленский сказал, как ответят ВСУ

На фронте произошло 96 российских штурмовых действий и 1882 обстрела позиций ВСУ.

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Зеленский рассказал, как прошло "Пасхальное перемирие" / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, Офис президента

Вы узнаете:

Сколько раз армия РФ нарушила режим тишины на Пасху

Как будет действовать Украина в ответ на атаки

Российская армия нарушила свое же обещание соблюдать режим тишины за сутки 20 апреля 2935 раз. Больше всего обстрелов и штурмовых действий было на Покровском направлении. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на доклад главкома ВСУ Александра Сырского по состоянию на 00:00 после Пасхи.

"На Курское направление также не распространилось российское обещание полной тишины. В общей сложности на фронте произошло 96 российских штурмовых действий, 1882 обстрела наших позиций, и в том числе 812 из тяжелого вооружения, более 950 раз применялись российские FPV-дроны", - сообщил президент.

видео дня

По словам Зеленского, этого дня Москве не хватило, чтобы ответить как на предложение полного прекращения огня на следующие 30 суток после Пасхи, так и на предложение продолжить хотя бы тишину в небе относительно гражданской инфраструктуры и удержаться от ударов ракетами и дронами.

"Характер украинских действий и дальше будет зеркальным: на тишину будем отвечать тишиной, в защиту от российских ударов будут наши удары. Действия всегда более красноречивы, чем слова", - добавил Зеленский.

Пасхальное перемирие на фронте - что известно

Как писал Главред, в субботу российский диктатор Владимир Путин объявил о так называемом "Пасхальном перемирии", которое должно было продлиться с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Глава Кремля сообщил в тот день, что якобы приказал остановить абсолютно все боевые действия.

Во время так называемого "перемирия", с позднего вечера субботы на протяжении всего воскресенья - ни в одной области Украины не было воздушной тревоги.

В ночь на 21 апреля российская оккупационная армия завершила так называемое пасхальное перемирие и устроила комбинированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины. Взрывы прогремели в ряде городов - Киеве, Николаеве, Херсоне, Черкассах.

Сообщалось, что Зеленский обратился к Путину с предложением. Украина предложила России отказаться от любых ударов по гражданской инфраструктуре минимум на 30 суток.

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