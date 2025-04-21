Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ почти три тысячи раз нарушила тишину на Пасху: Зеленский сказал, как ответят ВСУ

Анна Ярославская
21 апреля 2025, 07:13
62
На фронте произошло 96 российских штурмовых действий и 1882 обстрела позиций ВСУ.
Зеленский, ВСУ
Зеленский рассказал, как прошло "Пасхальное перемирие" / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, Офис президента

Вы узнаете:

  • Сколько раз армия РФ нарушила режим тишины на Пасху
  • Как будет действовать Украина в ответ на атаки

Российская армия нарушила свое же обещание соблюдать режим тишины за сутки 20 апреля 2935 раз. Больше всего обстрелов и штурмовых действий было на Покровском направлении. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на доклад главкома ВСУ Александра Сырского по состоянию на 00:00 после Пасхи.

"На Курское направление также не распространилось российское обещание полной тишины. В общей сложности на фронте произошло 96 российских штурмовых действий, 1882 обстрела наших позиций, и в том числе 812 из тяжелого вооружения, более 950 раз применялись российские FPV-дроны", - сообщил президент.

видео дня

По словам Зеленского, этого дня Москве не хватило, чтобы ответить как на предложение полного прекращения огня на следующие 30 суток после Пасхи, так и на предложение продолжить хотя бы тишину в небе относительно гражданской инфраструктуры и удержаться от ударов ракетами и дронами.

"Характер украинских действий и дальше будет зеркальным: на тишину будем отвечать тишиной, в защиту от российских ударов будут наши удары. Действия всегда более красноречивы, чем слова", - добавил Зеленский.

Пасхальное перемирие на фронте - что известно

Как писал Главред, в субботу российский диктатор Владимир Путин объявил о так называемом "Пасхальном перемирии", которое должно было продлиться с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Глава Кремля сообщил в тот день, что якобы приказал остановить абсолютно все боевые действия.

Во время так называемого "перемирия", с позднего вечера субботы на протяжении всего воскресенья - ни в одной области Украины не было воздушной тревоги.

В ночь на 21 апреля российская оккупационная армия завершила так называемое пасхальное перемирие и устроила комбинированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины. Взрывы прогремели в ряде городов - Киеве, Николаеве, Херсоне, Черкассах.

Сообщалось, что Зеленский обратился к Путину с предложением. Украина предложила России отказаться от любых ударов по гражданской инфраструктуре минимум на 30 суток.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие война в Украине Владимир Зеленский новости Украины война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ почти три тысячи раз нарушила тишину на Пасху: Зеленский сказал, как ответят ВСУ

РФ почти три тысячи раз нарушила тишину на Пасху: Зеленский сказал, как ответят ВСУ

07:13Война
Пасхальное перемирие завершилось, РФ запустила ракеты и дроны: где прогремели взрывы

Пасхальное перемирие завершилось, РФ запустила ракеты и дроны: где прогремели взрывы

06:49Война
Трамп анонсировал сделку между Украиной и РФ: когда ждать прекращения огня

Трамп анонсировал сделку между Украиной и РФ: когда ждать прекращения огня

00:01Мир
Реклама

Популярное

Ещё
По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки

По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки

Украину накроют похолодание и дожди: синоптик сказала, когда ворвется непогода

Украину накроют похолодание и дожди: синоптик сказала, когда ворвется непогода

Гороскоп Таро на неделю с 21 по 27 апреля: Львам - прорыв, Рыбам - деньги

Гороскоп Таро на неделю с 21 по 27 апреля: Львам - прорыв, Рыбам - деньги

Безусловный лидер: какое женское имя стало самым популярным в Украине

Безусловный лидер: какое женское имя стало самым популярным в Украине

Китайский гороскоп на завтра 21 апреля: Драконам - страх, Козлам - неудачи

Китайский гороскоп на завтра 21 апреля: Драконам - страх, Козлам - неудачи

Последние новости

07:13

РФ почти три тысячи раз нарушила тишину на Пасху: Зеленский сказал, как ответят ВСУ

06:49

Пасхальное перемирие завершилось, РФ запустила ракеты и дроны: где прогремели взрывы

06:10

РФ занимается подготовкой к последующей катализацией боевых действиймнение

05:31

Не отводят глаз часами: почему коты любят следить за насекомыми

04:30

Эксперты призвали положить матрас возле окна под солнечный свет: какая причина

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
03:32

"Украинская мечта может осуществиться": запустит ли обвал цен на нефть распад РФВидео

02:29

Угроза для двух областей: названы вероятные направления нового штурма РФ

01:30

Стал ангелочком: Роналду с любимой трогательно почтили память покойного сына

00:01

Трамп анонсировал сделку между Украиной и РФ: когда ждать прекращения огня

Реклама
20 апреля, воскресенье
23:18

Гороскоп на сегодня 21 апреля: Ракам - необычайная встреча, Стрельцам - прибыль

22:57

В Госдепе США сделали важное заявление о продлении режима прекращения огня – СМИ

22:46

26-градусная жара будет не везде: какие регионы будут заливать грозовые дожди

21:57

"Скромность - сестра бедности": Тина Кароль дала 4 дерзких совета

21:51

Новый формат перемирия: Зеленский обратился к Путину с предложением

21:20

Могут ли в Украине ввести графики отключения газа: эксперт четко ответил

21:19

РФ захватила Катериновку и продвинулась вперед на востоке – DeepState

20:21

РФ стягивает силы для нового штурма: в Британии раскрыли цель "перемирия" Путина

20:00

Анна Саливанчук призналась, зачем вышла замуж за экс-продюсера Студии Квартал 95

19:52

В Кремле ответили, продлит ли Путин "пасхальное перемирие"

19:31

Перемирие на фронте и реальные намерения России: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
19:22

Угроза выхода США из переговоров: у Зеленского оценили громкое заявление Трампа

19:20

Какую прическу сделать на короткие волосы - топ варианты с укладками и советами

19:13

Под прикрытием "перемирия": РФ накапливает силы для штурмов на важном направлении

19:10

Интересные детали о переговорах в Парижемнение

19:01

"Ты - мой": избранница Дмитрия Кулебы показала романтичное фото с политиком

18:27

Что будет с долларом после Пасхи: банкир поделился прогнозом

18:19

Главное преимущество Украины над РФ: бывший шеф MI6 сделал громкое заявление

18:05

Как вырастить сладкую свеклу - секреты посадки, полива и подкормки

17:23

Украину накроют похолодание и дожди: синоптик сказала, когда ворвется непогода

17:20

РФ цинично использует "перемирие" на фронте: в ВСУ сделали важное заявление

17:20

Поливальный понедельник: кого нужно обязательно облить водой 21 апреля

17:17

Ситуация на фронте обостряется: украинские воины попали в засаду, есть погибшие

17:12

Вместе с сыном за праздничным столом: как отмечает Пасху София Ротару

17:05

РФ начнет "сворачивать" войну против Украины, если выполнить одно условие - ГончарВидео

16:50

Чем подкормить чеснок весной - действительно работающие удобрения

16:34

"Золото", два "серебра" и "бронзу": гимнастка из Украины поразила на Кубке мира

16:28

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении перемирия: что придумали в Москве

16:24

Германия может обеспечить важную поддержку ВСУ: Мельник назвал сроки и сумму

15:52

У плохих водителей всегда есть одна и та же привычка: инструктор удивил объяснением

15:38

Аналитики рассказали, как россияне используют "перемирие" на фронте

Реклама
15:29

Поставки оружия в Украину: СМИ раскрыли, какую альтернативу готовит Европа

15:06

"Душа наполняется тихим счастьем": Галкин на украинском языке поздравил с Пасхой

14:49

Путин достал "ядерную карту": известно, перейдут ли в РФ от угроз к действиямВидео

14:38

Россияне начали отступление на нескольких участках фронта - что известно

14:26

Китайский гороскоп на завтра 21 апреля: Драконам - страх, Козлам - неудачи

14:14

Что одеть на пикник - стильные идеи для удобного образа на природе

14:14

Вредны ли соцсети: ученые опровергли распространенный миф

13:53

"Пусть в сердце всегда будет свет!": украинские звезды поздравляют с Пасхой

13:52

Безусловный лидер: какое женское имя стало самым популярным в УкраинеВидео

13:35

По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять