В Кремле 'слили' новые планы по войне: в ISW объяснили, к чему готовят россиян

О чем говорится в отчете ISW

В России продолжается курс на долговременную милитаризацию общества, что, вероятно, связано с подготовкой к возможному затяжному противостоянию с НАТО. Для этого кремлевские чиновники активно продвигают риторику, которую ранее уже использовали для легитимизации вторжения в Украину. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW)

В качестве примера, в ISW приводят интервью российского пропагандиста Павла Зарубина, который 20 апреля обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову с просьбой прокомментировать призыв руководства ЕС к европейским лидерам не участвовать в параде в Москве.

В ответ Лавров заявил, что Евросоюз якобы поддерживает "неонацистскую идеологию" в Европе, и пообещал, что Россия "сделает все, чтобы эта идеология больше не возродилась", и что она "окончательно уничтожит нацизм".

В Институте изучения войны (ISW) отметили, что подобные высказывания главы МИД РФ являются частью длительной информационной кампании Кремля, которая использует риторику о победе СССР во Второй мировой войне и мифологизированный образ "Великой Отечественной войны" для дискредитации Европы и НАТО.

Эта пропагандистская тактика имеет целью формирование негативного отношения среди россиян и способствует мобилизации общественной поддержки милитаризации страны в долгосрочной перспективе.

В ISW также напомнили, что президент РФ Владимир Путин и другие представители российской власти постоянно прибегают к термину "денацификация", имея в виду смену украинского руководства и установление в Украине пророссийского режима.

Аналитики также подчеркнули, что именно обвинения украинского правительства в нацизме Путин использовал как основное оправдание для полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Кремль все чаще применяет аналогичную тактику в отношении Финляндии и бывших республик СССР, включая Эстонию и Молдову. Москва пытается оправдать попытки контролировать независимые государства и подготовить информационную почву для потенциальной будущей агрессии России", - убеждены в ISW.

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска сорвали собственные же обещания относительно режима тишины, осуществив в течение суток 20 апреля аж 2935 обстрелов и штурмов. Наибольшая интенсивность боевых действий наблюдалась на Покровском направлении. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, ссылаясь на сводку главнокомандующего ВСУ Александра Сирского по состоянию на полночь после Пасхи.

Тем временем в Кремле подтвердили, что Владимир Путин не отдавал приказа продолжать так называемое "пасхальное перемирие", о чем заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По данным пресс-службы 13-й бригады НГУ "Хартия", на Харьковском направлении российские оккупанты наращивают силы, вероятно готовясь к возобновлению активных штурмов под прикрытием объявленного "перемирия".

Другие новости:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.