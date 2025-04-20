Под прикрытием "перемирия": РФ накапливает силы для штурмов на важном направлении

Сейчас украинские подразделения ведут исключительно оборонительные действия на фронте.

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Россияне готовятся к штурму на Харьковском направлении / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

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РФ использует "пасхальное перемирие" для накопления сил на Харьковском направлении

Украинские бойцы ведут исключительно зеркальный огонь, чтобы сохранить жизни защитников

Российские оккупанты на Харьковском направлении накапливают силы. Вероятно, противник под прикрытием "перемирия" хочет возобновить активные штурмы на этом участке фронта. Такое мнение высказали в пресс-службе 13-й бригады НГУ "Хартия" в комментарии Суспільному.

Бойцы подтвердили, что враг использует так называемое "пасхальное перемирие" для накопления своего личного состава.

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"Существует очень высокая вероятность того, что он планирует использовать этот повод для возобновления активных штурмовых действий. Враг не применяет артиллерию, однако широко использует БпЛА-системы для нанесения огневого поражения по позициям Сил обороны Украины", - прокомментировали в пресс-службе ситуацию на Харьковском направлении в зоне ответственности бригады.

В то же время украинские подразделения ведут исключительно оборонительные действия. ВСУ реагируют на атаки и штурмовые действия противника, чтобы сохранить жизнь и здоровье военных.

Украинские бойцы ведут исключительно зеркальный огонь.

Пасхальное перемирие - новости по теме

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно началось с 18:00 19 апреля и продлится до 00:00 21 апреля.

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко также заявил, что россияне продолжают вести огонь на всех направлениях фронта, как и раньше. Больше всего - на Востоке.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 16:00 в рамках Пасхального перемирия фиксируется увеличение применения тяжелого вооружения на фронте. Кроме того, украинские военные попали в засаду на Торецком направлении, есть погибшие.

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Что известно о НГУ "Хартия"? 13-я бригада оперативного назначения "Хартия" (13 БрОП) - военное формирование Национальной гвардии Украины. После начала российского вторжения в 2022 году в Харькове создали ДФТГ "Хартия", входившее в 127-ю бригаду ТРО. Подразделение участвовало в боях за Харьков и на Харьковщине. Зимой 2022 года воевало под Бахмутом. В начале 2023 года переформирован в 13-ю бригаду НГУ. В 2024 году бригада воевала в районах Очеретино, Серебрянского лесничества, и на севере Харьковщины, пишет Википедия.

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