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Угроза для двух областей: названы вероятные направления нового штурма РФ

Алексей Тесля
21 апреля 2025, 02:29
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Продолжается стратегическая наступательная операция ВС РФ, напомнил Павел Лакийчук.
Угроза для двух областей: названы вероятные направления нового штурма РФ
/ коллаж: Главред, фото: 4 ОТБр, МО РФ

Важно:

  • Россияне не могут проводить две стратегические операции одновременно
  • Полтора года продолжается стратегическая наступательная операция ВС РФ

Глава проектов по безопасности Центра глобалистики Стратегия 21 Павел Лакийчук прокомментировал вероятность наступления страны-агрессора РФ в Харьковской и Сумской областях.

"Это несоизмеримые меры с тем, что сейчас происходит на востоке Украины, если эти наступления вообще будут. Потому что по количеству сил и резервов, которые имеют россияне, они не могут проводить две стратегические операции одновременно. На это нужно на порядок больше сил", - пояснил он в интервью Украинскому радио.

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Эксперт напомнил о том, что последние полтора года продолжается стратегическая наступательная операция ВС РФ в Донецкой области.

"Ну не могут россияне прорвать нашу оборону! И сейчас ключ ко всей операции - это то, что происходит на севере от Лимана и на юге до границы Донецкой и Запорожской областей", - пояснил он.

Собеседник не исключает, что войска РФ будут стремится к захвату Покровска, поскольку во время наступления они не рискнут оставлять украинский гарнизон у себя в тылу. Также не исключен вариант выхода российских военных на трассу северо-восточнее, за Мирноградом в районе Воздвиженки.

"Параллельно враг осуществляет фронтальное наступление из Торецка, это второе направление наступательной операции. Тем не менее, россияне не могут выполнить свою задачу", - добавил Лакийчук.

Как ранее сообщал Главред, боец ВСУ предупредил об опасности для Днепропетровщины. Враг активно пытается прорывать направление ряда сел, предупредил Станислав Бунятов.

Напомним, ранее в ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Сейчас интенсивность штурмовых действий оккупантов снизилась, но все еще остается высокой.

Как писал Главред, несмотря на космические потери, российские войска продолжают медленное продвижение на фронте, сохраняя высокую интенсивность боевых действий.

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Кто такой Павел Лакийчук?

Павел Лакийчук – военный моряк в отставке. В период с 2013 по оккупацию Крыма агрессором Россией – руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государсва, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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