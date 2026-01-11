Когда завершатся аварийные отключения: в Минэнерго назвали сроки

Экстренные обесточивания вводятся без заранее утверждённого расписания, напомнили в Минэнерго.

https://glavred.info/ukraine/kogda-zavershatsya-avariynye-otklyucheniya-v-minenergo-nazvali-sroki-10731467.html Ссылка скопирована

Украинцам рассказали о массовых отключениях / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

Экстренные обесточивания вводятся без заранее утверждённого расписания

Продолжительность отключений может быть разной

Украинцев призывают разумно расходовать электричество

Из-за масштабных ударов России по энергетической инфраструктуре в Украине временно вводят экстренные отключения электроэнергии.

Эта мера необходима, чтобы удержать энергосистему от полного перегруза и сохранить её работоспособность, сообщило Министерство энергетики Украины.

видео дня

Что означают аварийные отключения

Экстренные обесточивания вводятся без заранее утверждённого расписания. Это вынужденное решение, которое применяется в критических ситуациях и не подлежит точному прогнозированию. Такие отключения действуют до тех пор, пока не завершатся ремонтные работы, не восстановится передача электроэнергии или система не выйдет на баланс.

Продолжительность может быть разной — от нескольких минут до многих часов, а иногда и дольше, в зависимости от характера повреждений. Операторы обязаны отреагировать максимально быстро: после команды от "Укрэнерго" у них есть всего около 10 минут, чтобы обесточить нужные участки и не допустить системной аварии. Предупреждений при этом не бывает — свет возвращают только после стабилизации ситуации.

Почему применяют экстренные отключения

В Минэнерго выделяют несколько ключевых факторов:

разрушение линий электропередачи и подстанций из-за обстрелов;

резкое увеличение потребления во время холодов, особенно на фоне проблем с отоплением;

нехватка вырабатываемой электроэнергии из-за повреждения ТЭС, ТЭЦ, ГЭС и других станций;

проведение аварийно-восстановительных работ, требующих временного обесточивания;

ограниченные возможности передачи электроэнергии между регионами.

/ Главред

Как жители могут помочь системе

В ведомстве призывают украинцев разумно расходовать электричество, особенно утром и вечером, когда нагрузка на сеть максимальна. Рекомендуется не включать одновременно мощные приборы, а использовать их поочерёдно, начиная с самых необходимых.

Если действуют плановые графики, важно не перегружать сеть сразу после возвращения света. Такой подход помогает снизить риск новых аварий и ускоряет стабилизацию энергосистемы.

Сроки жестких отключений: предупреждение эксперта

На следующей неделе в Киеве ожидаются значительные перебои с электричеством. Об этом сообщил эксперт в области энергетики Станислав Игнатьев. По его словам, морозы увеличивают нагрузку на энергосистему, а после атак России электроснабжение города осуществляется лишь через аварийные схемы.

Отключения из-за ударов РФ: новости по теме

Ранее жителей Киева призвали уезжать из города после обстрела РФ. Кличко подчеркнул, что на данный момент именно сегодняшняя атака россиян на столицу нанесла наибольший ущерб объектам критической инфраструктуры.

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку.

Как писал Главред, в КГГА отметили, что слив воды является стандартной технической мерой при минусовой температуре. В то же время это не означает длительное отсутствие тепла.

Больше новостей:

Об источнике: Министерство энергетики Украины Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения. Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред