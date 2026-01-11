Сначала ветеринар во время осмотра подтвердил, что животное - это кошка.

Женщина повела к ветеринару свою кошку / Коллаж: Главред, фото: Freepik

В Великобритании ветеринар только во время операции выяснил, что "кошка" является котом

Ошибка вызвала волну критики в соцсетях, где пользователи обвинили врача в непрофессионализме

В Великобритании женщина привела своего питомца в ветеринарную клинику на плановую стерилизацию, но получила совершенно неожиданную новость: ее "кошка" оказалась котом. Об инциденте рассказало издание wamiz.co.uk.

Перед операцией ветеринар осмотрел животное и подтвердил, что это самка. Процедура стерилизации началась по плану. Однако когда владелица вернулась забирать питомца, врач сообщил ей об ошибке.

Женщина рассказала о ситуации на Reddit, отметив, что "ветеринар допустил огромную ошибку". Уже во время операции команда медиков поняла, что не может найти яичники — их просто не существовало. Только тогда стало очевидно, что животное является самцом. Операцию срочно переформатировали на кастрацию.

Пользователи соцсетей отреагировали резко, назвав инцидент проявлением непрофессионализма и подчеркнув, что такая ошибка недопустима для ветеринарной практики.

Об источнике: Wamiz.co.uk Wamiz.co.uk — это британский веб-сайт, посвященный всем аспектам ухода за домашними животными, в частности собаками и кошками. Он предлагает широкий спектр информации и советов по вопросам здоровья, питания, тренировок, поведения животных и их содержания. Кроме того, Wamiz.co.uk является платформой для любителей животных, где можно найти полезные статьи, новости, обзоры продуктов, а также информацию о различных породах животных. Сайт также содержит инструменты для поиска ветеринаров и других специалистов в сфере ухода за животными.

