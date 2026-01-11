Женщина привела кошку на операцию и узнала потрясающую правду о животном

Главное из новостей:
- В Великобритании ветеринар только во время операции выяснил, что "кошка" является котом
- Ошибка вызвала волну критики в соцсетях, где пользователи обвинили врача в непрофессионализме
В Великобритании женщина привела своего питомца в ветеринарную клинику на плановую стерилизацию, но получила совершенно неожиданную новость: ее "кошка" оказалась котом. Об инциденте рассказало издание wamiz.co.uk.
Перед операцией ветеринар осмотрел животное и подтвердил, что это самка. Процедура стерилизации началась по плану. Однако когда владелица вернулась забирать питомца, врач сообщил ей об ошибке.
Женщина рассказала о ситуации на Reddit, отметив, что "ветеринар допустил огромную ошибку". Уже во время операции команда медиков поняла, что не может найти яичники — их просто не существовало. Только тогда стало очевидно, что животное является самцом. Операцию срочно переформатировали на кастрацию.
Пользователи соцсетей отреагировали резко, назвав инцидент проявлением непрофессионализма и подчеркнув, что такая ошибка недопустима для ветеринарной практики.
