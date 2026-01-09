Укр
Почему коты везде ходят за своими хозяевами: названы неожиданные причины

Виталий Кирсанов
9 января 2026, 18:47
Ваш кот может видеть вас как своего друга или опекуна, поэтому хочет быть вовлеченным во все, что вы делаете.
Почему коты везде ходят за своими хозяевами
Почему коты везде ходят за своими хозяевами

Кратко:

  • Естественный ритм питания кошек – пять небольших приемов пищи в сутки
  • От природы кошки являются любознательными существами

Если у вас есть кот и вы замечаете, что он везде ходит за вами, то не стоит об этом беспокоиться. Кошки следуют за своими хозяевами по нескольким причинам: чтобы привлечь внимание, пожаловаться на какую-то проблему, показать свою безграничную любовь или дать понять, что они голодны. Об этом пишет Главред со ссылкой на Kinship.

Автор Youtube-канала "Пушистый друг" также рассказал, почему кошка ходит за хозяином по пятам.

видео дня

"Ваша кошка может жить беззаботной жизнью дома, но внутри нее бьется сердце и живет воспоминание о предках-охотниках, которые в дикой природе подкрадывались к своей добыче, то есть к ужину. В реальной жизни ваша кошка признает вас главным источником пищи, что объясняет, почему вы являетесь счастливым объектом ее скрытого внимания. И они не имеют никаких проблем с тем, чтобы сообщить, что обслуживание в их любимом ресторане медленнее, чем им хотелось бы", - отмечают в материале.

Почему же все-таки ваш кот ходит за вами?

Он голоден

Естественный ритм питания кошек – пять небольших приемов пищи в течение дня, однако большинство домашних кошек вынуждены придерживаться человеческого графика кормления, что не является для них естественным с поведенческой и психологической точки зрения.

"Вот почему некоторые кошки пытаются научить своих хозяев просыпаться раньше, чтобы накормить их, кусая их за пальцы ног в постели или сидя на них и мяукая им в лицо. Они разочарованы тем, что их естественные пищевые привычки не удовлетворяются, и не стесняются появляться где угодно и когда угодно, чтобы дать вам об этом знать", - подчеркнули в издании.

Он хочет вашего внимания

Это может быть что-то незначительное, к примеру, игрушка, которая застряла под диваном. Поскольку кошки очень умные и настойчивые животные, они могут прибегать к различным действиям, чтобы привлечь ваше внимание, например:

  • дергать вас лапой;
  • сбрасывать вещи со столов, диванов или прилавков;
  • воровать или играть с предметами, в частности с теми, которыми вы сейчас пользуетесь;
  • мяукать;
  • прыгать, чтобы оказаться на вашем уровне;
  • сдерживать укусы (обычно это не сильный укус, а легкое покусывание).

Кошки могут быть больны или испытывать боль

Если ваш кот начал требовать больше внимания или изменился в поведении, то вам стоит отвести его к ветеринару. Внезапные изменения в поведении могут быть признаком серьезного заболевания.

Кошки могут быть в стрессе или испытывать тревогу

Кошки любят установленный распорядок дня, а если его нарушить, то это вызывает у них тревогу. Некоторые тревожные кошки прячутся, пока стресс не пройдет, а другие ищут своего любимого человека, то есть вас.

Им скучно

Несмотря на то, что кошки любят долго спать, у них все равно бывают всплески энергии в течение дня. Поэтому кошкам все равно, чем вы заняты, они будут смотреть на вас, пока вы не обратите на них внимание.

Кошки территориальные

Возможно, ваш кот считает, что за вами нужно присматривать, когда вы ходите по дому или просто находитесь в нем.

Кошки привязаны к вам

Ваш кот может видеть вас как своего друга или опекуна, поэтому хочет быть вовлеченным во все, что вы делаете, даже если это просто поход в ванную комнату.

Кошки беспокоятся о вас

Многие кошки могут быть всегда рядом со своими хозяевами, особенно когда те болеют или чем-то расстроены.

"Ваша кошка может знать, когда вам нужно немного дополнительного успокоения, и оставаться рядом, чтобы убедиться, что с вами все в порядке. Ничто так не успокаивает, когда вы чувствуете себя подавленным, как лежать в постели с мурлыкающим пушистиком, свернувшимся рядом с вами", - подчеркивают в публикации.

Кошки - любознательные существа

От природы кошки являются любознательными существами и хотят знать, что происходит вокруг них. Поэтому, если вы двигаетесь, то, скорее всего, им может казаться, что вы делаете что-то веселое или интересное.

Смотрите видео о том, почему кошка ходит за хозяином по пятам.

Об источнике: Kinship

Kinship - это веб-ресурс, посвященный темам ухода за домашними животными: как собакой, так и котом. kinship.com

Сайт предоставляет советы по воспитанию, поведению, здоровью, гигиене, питанию, лечению и различным бытовым аспектам содержания животных.

Также есть инструменты: например, тренировочные программы, чек-листы при появлении нового домашнего любимца, "спроси ветеринара" и т.д.

