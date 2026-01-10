Укр
Читать на украинском
Видели все, но объяснение знают единицы: почему кот открывает рот, когда нюхает

Юрий Берендий
10 января 2026, 02:30
3
Кошки удивляют мимикой во время нюхания, но за этим жестом скрывается сложный биологический механизм, который позволяет им считывать скрытые сигналы.
Видели все, но объяснение знают единицы: почему кот открывает рот, когда нюхает
Почему кот открывает рот, когда нюхает - как кошки чувствуют запахи / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему кошка открывает рот, когда нюхает
  • Почему кошки чувствуют ваш запах и открывают пасть
  • Что делать, если кот открывает рот

Многие владельцы кошек замечали странный момент, когда животное замирает, внимательно нюхает предмет — и вдруг открывает рот, как будто только что увидела что-то шокирующее. Это выражение часто кажется смешным или странным, но на самом деле оно имеет глубокое биологическое объяснение. Как объясняет на видео блогер , автор ютуб-канала "Вайб планеты", в этот момент кот не демонстрирует эмоции, а использует одну из самых сложных сенсорных систем в животном мире.

Главред выяснил , почему кошка открывает рот, когда нюхает.

видео дня

Почему кошка открывает рот

Когда кошка открывает рот во время нюхания, она не дышит ртом и не показывает удивление. Это отдельный механизм считывания информации, который позволяет животному буквально "читать" мир вокруг.

"Это не смешная гримаса и не странная привычка. Именно так кошка читает мир вокруг себя на уровне, недоступном человеку", — говорится в видео.

В этот момент кот может поднять верхнюю губу, вытянуть шею и замерть. Ему важна точность анализа, а не скорость реакции.

Смотрите видео о том, почему кошки делают странную гримасу, когда что-то нюхают:

Реакция Флемена у кошек — как кот улавливает запахи

Специалист объясняет, что так кот активирует специальный механизм — реакцию Флемена, которая помогает иначе воспринимать запахи.

"Когда кот открывает рот, он не дышит ртом в человеческом смысле и не показывает эмоцию удивления. Он запускает специальный механизм — реакцию Флемена, чтобы запах попал другим путем и стал более читаемым", — добавляет блогер.

Этот процесс похож на ситуацию, когда человек подносит текст ближе к глазам, чтобы рассмотреть мелкий шрифт. Запахи для кота — это не просто ароматы, а источник сложной информации.

Орган Якобсона — секретный "детектор" кошек

Ключевую роль в этом процессе играет орган Якобсона, или вомейроназальный орган. Он позволяет кошкам считывать не запахи, а химические сигналы.

"Орган Якобсона или вомейроназальный орган — это секретный детектор, который у кошек считывает не обычные запахи, а химические сигналы сообщения", — отмечает автор ютуб-канала "Вайб планеты".

Этот орган расположен в верхней части ротовой полости и имеет отдельные нервные пути, связанные с инстинктами, безопасностью и социальным поведением.

"Простыми словами, нос говорит коту, чем пахнет, а орган Якобсона подсказывает, что это означает", — автор YouTube-канала "Вайб планеты".

Какие запахи запускают открытый рот у кошки

По ее словам, чаще всего реакция возникает после запахов, содержащих биологическую информацию: метки других кошек, следы животных или людей.

"Обувь для кота как газета с новостями, потому что она приносит следы других животных, людей и территорий", — добавляет она.

Кот может анализировать оконные рамы, шторы, сумки или куртки после улицы. Он как бы считывает не предмет, а историю контактов, связанных с ним.

Почему кошка игнорирует людей

Во время реакции Флемена мозг кота занят сложной работой. Именно поэтому животное может не реагировать на голос или прикосновения.

"Кошка как будто переключается с режима просто понюхать в режим понять, что это значит", — сказала автор ютуб-канала "Вайб планеты".

После такого анализа кот может изменить поведение: начать метить территорию, обходить место кругом или, наоборот, избегать его.

Когда стоит насторожиться

В большинстве случаев открытый рот во время нюхания — это норма. Но есть ситуации, когда стоит обратить внимание.

"Если кот делает так постоянно без очевидных запаховых триггеров, или параллельно есть слюнотечение, кашель, чихание, тяжелое дыхание, вялость, тогда это уже не флемен", — резюмирует она.

Также тревожными сигналами могут быть неприятный запах изо рта, избегание еды или постоянное чесание морды.

Почему люди часто неправильно трактуют это поведение

Люди привыкли воспринимать выражение лица как эмоцию. У кошек же это часто лишь функция сенсорной системы.

"Люди путают это еще и потому, что мы привыкли читать лицо как эмоцию, а у кошек это часто функция", — указывает блогер.

Именно в эти моменты можно увидеть настоящую биологию в действии — когда кошка перестает просто чувствовать запах и начинает анализировать смыслы.

Об источнике: ютуб-канал "Вайб Планеты"

Канал "Вайб Планеты" на YouTube — это портал о природе, где можно найти разнообразные интересные видео о животных, природных явлениях и других интересных вещах. Контент канала охватывает путешествия от арктических снегов до тропических регионов, демонстрируя красоту и разнообразие природы. По состоянию на 2025 год канал имеет более 21 тысячи подписчиков и более 100 видео.

домашние питомцы домашние животные коты
