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Россия может нанести 2 массированных удара по Украине: генерал назвал даты

Сергей Кущ
18 апреля 2025, 20:16
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Он отметил, что угроза нанесения ударов баллистике будет только расти в ближайшие недели.
Когда ждать ракетного удара от РФ
Когда ждать ракетного удара от РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Когда РФ может нанести удар по Украине
  • Не нужно паниковать, а быть к этому готовыми и соблюдать правила безопасности

Диктатор Владимир Путин может отдать приказ нанести массированный удар по Украине на 20 апреля или 9 мая, поскольку он помешан на датах.

Такое мнение в интервью ТСН выразил генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.) Игорь Романенко.

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Он отметил, что угроза нанесения ударов баллистике будет только расти в ближайшие недели.

"Путин — поведенный на датах. Так уж человека воспитали в КГБ. Причем, как к датам, которые любит праздновать его "глубинный народ" — 9 мая, день России, так и другим, в частности религиозным. 20 апреля — Пасха. Думаю, что Путин именно в эти дни может проявить свою мощь в виде ракетного удара, чтобы еще более убедительно давить на Украину", - заявил эксперт.

Романенко подчеркнул, что нам не нужно паниковать, а быть к этому готовыми и соблюдать правила безопасности.

"Грубо говоря, среди разных возможных вариантов — готовиться к худшему, учитывая все намерения Путина", - подытожил генерал.

Ракетный удар РФ по центру Сум 13 апреля - что известно

Как сообщал Главред, в Вербное воскресенье, 13 апреля, российские войска совершили два ракетных удара по центру Сум. В результате этих атак погибло 35 человек, еще 119 человек получили ранения различной степени тяжести.

По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, атака была преднамеренной. Россияне пытались достичь максимального количества жертв среди мирных жителей в день большого религиозного праздника для украинцев.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко подтвердил, что удары были направлены на мирное население. Особенно разрушительным стал второй удар - ракета с осколочными элементами взорвалась в воздухе, чтобы нанести еще больший ущерб.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение и назвал это нападение ужасным. Среди погибших - известная артистка Елена Когут и водитель троллейбуса Николай Леон с пассажирами.

Также стало известно, что 13-летний Кирилл Ильяшенко во время ракетного обстрела проявил героизм, спасая пассажиров горящего автобуса. Парень выбрался через разбитое окно, разблокировал двери и помог другим людям выбраться из горящего транспорта.

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Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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