Россия готова вести переговоры с Украиной: Песков сделал циничное заявление

Главное:
- Песков заявил, что Россия готова вести переговоры с Зеленским
- Россия считает Зеленского "нелегитимным" президентом
Страна-агрессор Россия готова вести переговоры с Украиной по войне, в частности с президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут росСМИ.
В частности, спикер диктатора сказал, что Россия считает Зеленского "нелегитимным" президентом, однако Москва все одного готова к диалогу с ним.
Кроме того, Песков назвал слова украинского президента о готовности к переговорам "пустыми", ведь якобы сам Зеленский запретил проводить переговоры.
Кроме того, у пресс-секретаря Путина спросили, считает ли российский диктатор Зеленского врагом.
"Здесь не может и не должно быть места эмоциям", - ответил он.
Также, по его словам, наиболее заинтересованной в мирных переговорах должна быть именно Украина, учитывая нынешнюю ситуацию на фронте.
Переговоры с РФ - последние новости
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что ведет конструктивные разговоры и с Украиной, и с Россией, и выразил надежду, что скоро война между двумя странами закончится.
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что если до лета 2025 года не начнутся серьезные переговоры о прекращении войны, то будущее существование Украины может оказаться под большой угрозой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что формат мирных переговоров с Россией будет зависеть от того, как будет выглядеть план завершения войны. Вести переговоры без Украины невозможно.
Читайте также:
- "Не надо быть наивными": генсек НАТО сделал заявление о победе Украины в войне
- Китай планирует встречу по войне в Украине: названа дата и детали
- Полмира помогает Трампу: в Белом доме сделали заявление о завершении войны: в Белом доме сделали заявление о завершении войны
Кто такой Дмитрий Песков?
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред