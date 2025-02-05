Россия готова вести переговоры с Украиной: Песков сделал циничное заявление

Представитель Путина заявил, что заинтересованной в мирных переговорах должна быть именно Украина.

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Мирные переговоры с РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

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Песков заявил, что Россия готова вести переговоры с Зеленским

Россия считает Зеленского "нелегитимным" президентом

Страна-агрессор Россия готова вести переговоры с Украиной по войне, в частности с президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

В частности, спикер диктатора сказал, что Россия считает Зеленского "нелегитимным" президентом, однако Москва все одного готова к диалогу с ним.

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Кроме того, Песков назвал слова украинского президента о готовности к переговорам "пустыми", ведь якобы сам Зеленский запретил проводить переговоры.

Кроме того, у пресс-секретаря Путина спросили, считает ли российский диктатор Зеленского врагом.

"Здесь не может и не должно быть места эмоциям", - ответил он.

Также, по его словам, наиболее заинтересованной в мирных переговорах должна быть именно Украина, учитывая нынешнюю ситуацию на фронте.

Переговоры с РФ - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что ведет конструктивные разговоры и с Украиной, и с Россией, и выразил надежду, что скоро война между двумя странами закончится.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что если до лета 2025 года не начнутся серьезные переговоры о прекращении войны, то будущее существование Украины может оказаться под большой угрозой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что формат мирных переговоров с Россией будет зависеть от того, как будет выглядеть план завершения войны. Вести переговоры без Украины невозможно.

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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