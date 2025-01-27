Будущее под угрозой: Буданов назвал крайний срок для начала переговоров с РФ - СМИ

Глава ГУР выступил на закрытой встрече в парламенте и дал мрачный прогноз.

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Кирилл Буданов назвал назвал крайний срок для начала переговоров с РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFU, УНИАН

Главные тезисы:

Существование Украины может оказаться под угрозой

Серьезные переговоры о мире должны начаться до лета

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что если до лета 2025 года не начнутся серьезные переговоры о прекращении войны, то будущее существование Украины может оказаться под большой угрозой.

Как пишет Украинская правда, в Верховной Раде недавно провели закрытую встречу. Руководство парламента и фракций пригласило представителей командования Сил обороны Украины, чтобы получить реальную картину ситуации на фронте.

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В ходе встречи были доклады представителей Генштаба и других военных руководителей. Также выступил Кирилл Буданов.

"Кто-то спросил его, сколько времени у нас еще есть. И Буданов со своей холодной улыбкой говорит: "Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины", — говорится в материале.

Мирные переговоры с Россией - последние новости

Как сообщал Главред, Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против России, если российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров по поводу войны Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио сразу после утверждения в должности заявил, что достижение мира в Украине является приоритетом для администрации Трампа. Однако этот процесс будет сложным и потребует значительных уступок со стороны Киева и Москвы. При этом Рубио не стал прогнозировать временные рамки, когда война РФ против Украины может закончиться.

24 января лидер РФ Владимир Путин заявил, что якобы готов к переговорам. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сказал, что Путин пытается манипулировать стремлением президента США Дональда Трампа достичь мира. Зеленский подчеркнул, что российские манипуляции больше не будут иметь успеха.

Формат мирных переговоров с Россией будет зависеть от того, как будет выглядеть план завершения войны. Вести переговоры без Украины невозможно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Формула мира Зеленского / Инфографика: Главред

Тем временем политолог Владимир Фесенко рассказал, существует ли условная дата "Х", когда ситуация может измениться кардинально. По его словам, Трамп, вероятно, планирует инициировать мирные переговоры. По его прогнозу, первая попытка может состояться уже в течение первых 100 дней, а возможно, даже раньше.

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Формула мира Зеленского Формула мира Зеленского – инициатива главы государства, согласно которой война России против Украины может быть завершена политическим путем при соблюдении ряда условий. Президент Украины презентовал "формулу мира" на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке осенью 2023 года. "Формула мира" сосредоточена на восстановлении территориальной целостности государства. Ее два основных пункта: полный вывод всех российских военных формирований в границах Украины 1991 года;

полное возвращение Украине эффективного контроля над всей госграницей. Кроме того, страна-агрессор Россия должна выплатить Украине репарации, освободить всех пленных и депортированных и окончательно прекратить эскалацию. "Формулу мира" Украины поддерживают 66 государств, среди них присутствуют и страны Глобального Юга.

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