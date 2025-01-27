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Встреча с Путиным и переговоры: названы две даты окончания войны в 2025 году

Юрий Берендий
27 января 2025, 03:34
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Война в Украине может закончиться через 100 дней, ведь Украина, США и Россия имеют заинтересованность по срокам, подчеркнул политолог.
Встреча с Путиным и переговоры: названы две даты окончания войны в 2025 году
Названы две даты окончания войны в 2025 году / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, kremlin.ru

Коротко:

  • Трамп поставил задачу закончить войну в Украине за 100 дней
  • Путин может быть против начала мирных переговоров, пока армия РФ наступает
  • Война может продолжаться параллельно с началом мирного процесса

После ряда последних заявлений Владимира Зеленского и Дональда Трампа относительно войны России против Украины и перспектив ее завершения, политолог Владимир Фесенко в комментарии для ТСН.ua рассказал, существует ли условная дата "Х", когда ситуация может измениться кардинально.

Какой план Трампа по окончанию войны

По его словам, есть публикации о том, что Трамп якобы дал поручение своему спецпредставителю по переговорам с Москвой и Киевом Киту Келлогу за 100 дней попытаться договориться о прекращении войны (этот срок истекает 29 апреля - ред.). 100 дней - это символический период для любого президента. По американской традиции, подводятся итоги того, что произошло за этот период.

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"Если есть какие-то не просто решения, но и результаты, то это - демонстрация способности", - говорит Владимир Фесенко.

На вопрос о возможных намерениях президента США, Фесенко предположил, что Трамп, вероятно, планирует инициировать мирные переговоры. По его прогнозу, первая попытка может состояться уже в течение первых 100 дней, а возможно, даже раньше.

"Речь идет не о том, состоится ли встреча Трампа с Путиным. Она может состояться. Главное, чтобы начались реальные переговоры. Пока ситуация выглядит так: Трамп такую попытку сделает", - сказал политолог.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Что известно о главных предвыборных обещаниях Трампа / Инфографика: Главред

Как будут проходить переговоры о завершении войны

Эксперт отмечает, что в начале, вероятно, будут отдельные переговоры: с Россией и Путиным - с одной стороны, и с Украиной и Зеленским - с другой. Если Трамп и его команда смогут убедить российскую сторону начать реальные переговоры с участием Украины, то дальше можно ожидать перехода ко второму этапу.

Фесенко, комментируя вероятность завершения войны за 100 дней, подчеркнул, что такая возможность существует. Украина, Россия и США, как потенциальные участники переговоров, заинтересованы в решении вопроса в короткие сроки.

"У России тоже есть определенный стимул договориться. Речь идет о 9 мая. Для Путина есть стимул подавать и продавать это (договоренность о прекращении огня) как свою победу. Поэтому определенные шансы есть", - добавляет он.

Согласится ли Путин на мирные переговоры

Однако политолог обращает внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин может считать нецелесообразным прекращение боевых действий, особенно если российские войска продолжают наступательные операции.

"Он и многие в его окружении мечтают о том, чтобы вообще уничтожить Украину. Патрушев об этом говорит, другие говорят об этом. Насколько я знаю, большинство экспертов считают, что пока маловероятно то, что Россия согласится на частичную победу, на относительный компромисс, на прекращение огня", - подчеркнул он.

Закончится ли война в Украине с началом мирных переговоров

Аналитик отмечает, что более вероятным является сценарий, при котором война будет продолжаться параллельно с переговорами. К сожалению, такое развитие событий остается вполне возможным.

Также Фесенко указывает на готовность России к переговорам с США, но отмечает наличие проблем. Одним из препятствий является статусное соперничество между Трампом и Путиным, в частности вопрос о том, кто из них должен сделать первый шаг и инициировать звонок.

"Я не исключаю того, что сейчас помощники Трампа и Путина ищут ответ на вопрос о том, как организовать телефонный разговор так, чтобы одна из сторон не была в роли просителя", - резюмирует эксперт и добавляет, что о дате "Х", после которой может кардинально измениться ситуация, пока речь не идет.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, опасения, что президент США Дональд Трамп может отказаться от поддержки Украины или согласиться на невыгодные для нее компромиссы, являются ошибочными. Напротив, по данным источников британского издания The Independent, Трамп стремится завершить войну в Украине до весны 2025 года.

Эксперт по вопросам Восточной Азии и старший аналитик Центра "Новая Европа" Наталья Бутырская отметила, что Кремль сигнализирует о нежелании вести переговоры на условиях, предложенных США в качестве предварительного варианта.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio заявил, что быстрого завершения войны не ожидается. Однако Дональд Трамп может ускорить достижение мира через усиление санкций, экономическое давление и дипломатическое влияние на Россию.

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Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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