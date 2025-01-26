Трамп и Путин готовы к звонку: СМИ назвали возможные темы разговора

Идея встречи или телефонного звонка между Трампом и Путиным может быть первым важным шагом к переговорам.

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Трамп и Путин готовятся к телефонному звонку / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Повлияет ли Трамп на мировые цены на нефть

Будет ли Украина принимать полноценное участие в мирных переговорах

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин сигнализируют, что в ближайшее время состоится их телефонный разговор. ABC News пишет, что стороны могут обсудить несколько основных вопросов.

Эта ситуация является сложной и многогранной, ведь дипломатические шаги президента Трампа по решению войны в Украине несут как возможности, так и вызовы.

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Идея встречи или телефонного звонка между Трампом и Путиным может быть первым важным шагом к переговорам. Однако история показывает, что личные встречи с лидером России могут привести к опасности невыгодных уступок, особенно если интересы Украины не будут должным образом учтены.

Стратегия Трампа по влиянию на ОПЕК и мировые цены на нефть может усилить экономическое давление на Россию, поскольку нефтегазовые доходы являются ключевыми для ее бюджета. Однако это может столкнуться с сопротивлением не только со стороны Москвы, но и некоторых союзников в Персидском заливе.

Кроме того, Трамп и Путин могут обсудить идею возобновления переговоров о контроле над ядерными вооружениями. Она выглядит конструктивной, но это не решает непосредственной проблемы войны. Кроме того, важно учитывать, что Россия часто использовала подобные переговоры для затягивания времени и ослабления западного давления.

Включение Китая в процесс переговоров может стать важным фактором, учитывая его экономическое и политическое влияние на Россию. Однако зависимость Китая от стабильного партнерства с Москвой может ограничить его желание активно давить на Россию.

Главной проблемой остается вопрос, будет ли Украина принимать полноценное участие в этих переговорах и как будут учтены ее интересы. Переговоры без представителей Украины рискуют стать попыткой "заморозить" конфликт на условиях, выгодных Кремлю, но неприемлемых для Киева.

Как отмечает издание, пока непонятно как Трамп планирует включить Украину в переговоры, и планирует ли привлечь ее к этому процессу в целом.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Переговоры с Россией - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Владимир Путин хочет скорейшей встречи с Трампом для переговоров. Песков заявил, что Россия выступает за скорейшие переговоры с США по разоружению. Впрочем, отмечают в Кремле, "надо учитывать ядерные потенциалы и союзников Вашингтона".

США введут сильнейшие санкции, если РФ не завершит войну. Трамп предупредил, если страна-агрессор Россия не согласится завершить войну быстро, США введут против нее самые сильные санкции и тарифы. Но в то же время он отметил, что это нежелательное развитие событий.

Ультиматум Трампа не впечатлил Путина и может сыграть на руку Кремлю. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против страны-агрессора, если Россия не согласится заключить мирное соглашение с Украиной. Однако, как считают аналитики, угрозы американского лидера не поразили Кремль.

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