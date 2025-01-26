Решающую роль сыграет Трамп: The Times назвала 4 сценария завершения войны

Ключевую роль в развитии событий может сыграть способность Дональда Трампа убедить Кремль, что РФ не сможет пережить поддержку Украины со стороны Запада.

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The Times назвала 4 сценария завершения войны / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Кратко:

Решающую роль сыграет президент США

Четыре сценария завершения войны

Аналитики выделили четыре реалистичных варианта завершения войны России против Украины, в том числе отвергая маловероятные, такие как внезапная смерть Владимира Путина или неожиданный прорыв украинского контрнаступления. Решающую роль в положительном для Украины исходе войны может сыграть новоизбранный президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает The Times.

Сценарий 1: Поражение Украины

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Худший из вариантов предусматривает затяжную войну со стороны России и избежание любых переговоров. Если Украина потеряет поддержку США, это может привести к военному поражению.

Такой результат будет иметь катастрофические последствия: волна украинских беженцев накроет Европу, а те, кто останется, рискуют попасть в российские тюрьмы. НАТО потеряет стратегические позиции, а российские танки приблизятся к границам Польши.

Трамп критиковал хаотичный выход США из Афганистана, а потому, скорее всего, будет относиться осторожно к шагам, которые могут привести к таким последствиям.

Сценарий 2: Плохой мир

Этот вариант предполагает, что Украина, лишенная достаточной помощи Запада, будет вынуждена заключить соглашение на невыгодных условиях. Это может включать разделение территорий и создание пророссийского правительства. Такой результат станет поражением для Киева и его союзников, а Россия получит триумф.

Сценарий 3: Замороженный конфликт

Третий сценарий предусматривает прекращение боевых действий, что может стабилизировать ситуацию. Однако без всеобъемлющего мирного соглашения конфликт останется замороженным, создавая риск нового обострения, как это было после Минских договоренностей.

Мы хотим сделать все возможное, чтобы завершить этот конфликт стабильно. Мы не хотим просто прекратить боевые действия, чтобы через несколько лет все началось снова, – подчеркнул госсекретарь Марко Рубио в одном из интервью.

Сценарий 4: Мирное урегулирование

Лучший вариант для Украины предусматривает укрепление ее позиций благодаря поддержке США, что позволит вести переговоры с позиции силы. Такой сценарий обеспечит экономическую стабильность, суверенитет и международные гарантии безопасности.

По оценкам, возвращение к границам 1991 года пока выглядит маловероятным, однако заключение соглашения, которое защитит суверенитет Украины, является реальным. 32% украинцев готовы уступить территорию ради мира. При условии надежных гарантий со стороны США этот показатель может вырасти.

Это потребует решительных действий со стороны США, включая санкции против России, военной поддержкой и экономической помощью.

Влияние Дональда Трампа, вероятно, станет определяющим в том, какой из этих сценариев воплотится в жизнь.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Переговоры с Россией - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Владимир Путин хочет скорейшей встречи с Трампом для переговоров. Песков заявил, что Россия выступает за скорейшие переговоры с США по разоружению. Впрочем, отмечают в Кремле, "надо учитывать ядерные потенциалы и союзников Вашингтона".

США введут сильнейшие санкции, если РФ не завершит войну. Трамп предупредил, если страна-агрессор Россия не согласится завершить войну быстро, США введут против нее самые сильные санкции и тарифы. Но в то же время он отметил, что это нежелательное развитие событий.

Ультиматум Трампа не впечатлил Путина и может сыграть на руку Кремлю. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против страны-агрессора, если Россия не согласится заключить мирное соглашение с Украиной. Однако, как считают аналитики, угрозы американского лидера не поразили Кремль.

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