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В какие страны Трамп полетит в рамках первого зарубежного визита – варианты

Виталий Кирсанов
26 января 2025, 08:52
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Трамп намерен поговорить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером "в течение следующих 24 часов".
Дональд Трамп
Трамп рассматривает две страны для первого зарубежного визита / Коллаж: Главред, фото: x.com/WhiteHouse, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

  • Во время своего первого срока Трамп первой посетил Саудовскую Аравию
  • Трамп назвал две страны, куда может отправиться

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал, куда планирует совершить свой первый зарубежный визит. Об этом пишет CNN.

По данным издания, он рассказал журналистам на борту самолета Air Force One, что это могут быть либо Великобритания, либо Саудовская Аравия.

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"Это может быть Саудовская Аравия. Может быть Великобритания. Традиционно это была Великобритания. Но в прошлый раз я отправился в Саудовскую Аравию, потому что они согласились купить товары США на сумму 450 миллиардов долларов. … Если бы это предложение было правильным, я бы сделал это снова", - сказал он.

Трамп также сказал, что намерен поговорить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером "в течение следующих 24 часов" и похвалил своего коллегу.

Во время своего первого срока Трамп первой посетил Саудовскую Аравию в рамках своего турне по пяти странам Ближнего Востока и Европы.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Переговоры с Россией - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Владимир Путин хочет скорейшей встречи с Трампом для переговоров. Песков заявил, что Россия выступает за скорейшие переговоры с США по разоружению. Впрочем, отмечают в Кремле, "надо учитывать ядерные потенциалы и союзников Вашингтона".

США введут сильнейшие санкции, если РФ не завершит войну. Трамп предупредил, если страна-агрессор Россия не согласится завершить войну быстро, США введут против нее самые сильные санкции и тарифы. Но в то же время он отметил, что это нежелательное развитие событий.

Ультиматум Трампа не впечатлил Путина и может сыграть на руку Кремлю. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против страны-агрессора, если Россия не согласится заключить мирное соглашение с Украиной. Однако, как считают аналитики, угрозы американского лидера не поразили Кремль.

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