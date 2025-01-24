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Трамп отправил Путину тревожный сигнал: в Кремле паникуют из-за решения США

Юлия Закрепа
24 января 2025, 17:40обновлено 24 января, 18:26
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Трамп может даже использовать 330 млрд долларов замороженных российских государственных активов.
Трамп отправил Путину тревожный сигнал: в Кремле паникуют из-за решения США
Трамп выдал решение для Кремля / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Главное из материала:

  • Трамп заставляет Путина немедленно прекратить войну в Украине
  • Будет ли Трамп действовать на опережение с переговорами

Главный редактор The Telegraph Фрэнсис Дирнли сообщил, что президент США Дональд Трамп призвал Владимира Путина немедленно прекратить войну в Украине, заявив, что иначе "будет только хуже".

Журналист The Telegraph указывает на то, что Трамп сделал Путину очень четкий сигнал, он пригрозил новыми санкциями, если российский диктатор не согласится на мирное соглашение. Это значительный отход от осторожной позиции администрации Байдена по санкциям против России.

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"Сейчас ходят слухи, что Трамп может даже использовать 330 млрд долларов замороженных российских государственных активов, угрожая передать их Киеву для покупки американского оружия - шаг, опирающийся на инстинкты Трампа, связанные с заключением сделок. Военная помощь также может увеличиться, особенно если он изменит нарратив так, чтобы Москва, а не Киев, стала препятствием на пути к миру", - считает Дирнли.

Однако сейчас вопрос заключается в том, будет ли Трамп действовать на опережение или выжидать, как будут разворачиваться его переговоры с Путиным.

"Теперь, когда начинается каденция Трампа, Кремль начинает чувствовать вкус яда. Трамп не является человеком, который становится на сторону проигравших, и, что важно, он считает Москву неудачником и побежденной", - добавил Дирнли.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Громкие предвыборные обещания Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры с Россией - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Владимир Путин хочет скорейшей встречи с Трампом для переговоров. Песков заявил, что Россия выступает за скорейшие переговоры с США по разоружению. Впрочем, отмечают в Кремле, "надо учитывать ядерные потенциалы и союзников Вашингтона".

США введут сильнейшие санкции, если РФ не завершит войну. Трамп предупредил, если страна-агрессор Россия не согласится завершить войну быстро, США введут против нее самые сильные санкции и тарифы. Но в то же время он отметил, что это нежелательное развитие событий.

Ультиматум Трампа не впечатлил Путина и может сыграть на руку Кремлю. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против страны-агрессора, если Россия не согласится заключить мирное соглашение с Украиной. Однако, как считают аналитики, угрозы американского лидера не поразили Кремль.

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