Большая опасность: Трамп может запустить процесс переговоров, но есть нюанс - Кулик

Заявления Трампа о давлении на РФ ради прекращения огня в Украине звучат достаточно мощно, однако на практике у президента США нет соответствующих полномочий.

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Трамп может начать переговорный процесс между Украиной и РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube

Что сказал Кулик:

Трамп не ставил ультиматумов Путину

Для Путина экономическое давление США не имеет столь важного значения

У США есть больше инструментов давления на Украину, чем на РФ

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что введет высокие пошлины и наложит дополнительные санкции на товары из РФ, если страна-агрессор Россия не согласится прекращать войну в Украине.

Многие это заявление восприняли как ультиматум кремлевскому диктатору Владимиру Путину, хотя на самом деле - это просто месседж. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

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"Трамп призывает к переговорам и прекращению войны, потому что в этой войне уничтожаются люди. Он считает это безумием и в то же время Трамп говорит о том, что любит русский народ и уважает Россию. Хотя мы понимаем, что именно современная Россия как государство и как то, что ее воспринимают как цивилизацию, несет прямую ответственность за геноцидальную войну против Украины. Поэтому это не из категории ультиматумов", - пояснил он.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

При этом Кулик считает, что Трамп ошибся в своем заявлении, ведь Путин не мыслит экономическими категориями, выгодой и недооценивает экзистенциальный фактор этой войны.

"Поэтому когда он использует термин "мы применим весь арсенал экономического давления", он не понимает, что это не имеет большого значения для Путина", - добавил он.

Кроме этого Трамп обещает ввести эмбарго для РФ. Однако если смотреть на ситуацию трезво, становится понятно, что без консенсуса интересов партнеров США реализовать это президенту Штатов не удастся.

Также при таком сценарии Трамп будет обязан убедить Китай не только не вмешиваться, но и способствовать санкциям и принуждению Путина. А соответствующих инструментов для этого у Трампа нет.

То есть очевидно, что Трамп не получит должной поддержки для полноценного и действенного экономического давления на РФ. Конечно, он может перейти к этапу усиления военной помощи Украине и активной политической поддержки запретов РФ, однако для этого нужно время.

"Трамп заявил о 100 днях для решения этого вопроса. Как по мне, мы можем в течение этих 100 дней только войти в переговорный процесс. Но переговоры не равнозначны прекращению войны. Мы можем вести переговоры и продолжать воевать", - подчеркнул Кулик.

К тому же американский президент может выставить начало переговоров как промежуточное достижение и ждать, пока обе стороны конфликта будут готовы пойти на компромисс. В этой ситуации у США будет больше инструментов давления на Киев, чем на Москву, что будет представлять опасность для украинского политического руководства. В таком случае украинцам придется подготовить собственный план действий.

Давление Трампа на Россию - последние новости

Напомним, Дональд Трамп заявлял, что в случае, если страна-агрессор Россия не согласится завершить войну быстро, США введут против нее сильнейшие санкции и тарифы.

После этого, как писал Главред, в ответ на заявление президента США официальная Москва в лице Пескова заявила, что не увидела "ничего нового" в словах Дональда Трампа.

Впоследствии стало известно, что по оценкам аналитиков, такие угрозы Трампа могут сыграть на руку Москве, предоставляя Владимиру Путину возможность использовать любое прекращение огня для закрепления своих территориальных достижений и восстановления военных ресурсов.

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Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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