"Гораздо больше погибших": Трамп назвал новые цифры потерь Украины и РФ

Новый президент США Дональд Трамп заговорил о войне в Украине и назвал новые цифры, которые касаются потерь двух сторон. Видео с его заявлением уже разлетелось в Сети.
Он утверждает, что Россия потеряли 800 тысяч солдат. Потери Украины оцениваются в меньшем количестве. В то же время Трамп считает, что число потерь может быть больше.
"Россия потеряла 800 тысяч солдат. Украина — 600-700 тысяч. Думаю, это даже не те цифры. На самом деле, думаю гораздо больше погибших", — сказал Трамп.
Трамп также добавил, что власти не называют точные данные о количестве погибших военных и гражданских.
Смотрите видео с заявлением Трампа о количестве погибших в Украине:
Завершение войны в Украине - последние новости
Как писал Главред, президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине генерал-лейтенанту Киту Келлогу закончить войну Украины с Россией за сто дней, однако почти никто не думает, что он сможет это сделать - особенно россияне.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский очертил методы давления, которые президент США Дональд Трамп может использовать в отношении российского диктатора Владимира Путина. В частности, он предложил ввести всеобъемлющие санкции против России и передать Украине все необходимое оружие для противостояния агрессору.
Впоследствии Дональда Трамп призвал Россию и лично российского диктатора и военного преступника Владимира Путина прекратить полномасштабную войну в Украине. Он пригрозил наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам-участницам.
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