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"Дальше будет хуже": Трамп жестко обратился к Путину из-за Украины - детали

Юрий Берендий
22 января 2025, 18:08обновлено 22 января, 18:47
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Трамп пригрозил России наложить высокие санкции и налоги на все товары, которые продает РФ, если Путин не согласится на мирные переговоры по Украине.
'Дальше будет хуже': Трамп жестко обратился к Путину из-за Украины - детали
Трамп жестко обратился к Путину из-за Украины - детали / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Новый президент США Дональда Трамп призвал Россию и лично российского диктатора и военного преступника Владимира Путина прекратить полномасштабную войну в Украине и пригрозил последствиями. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что его целью никогда не было навредить России.

"Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом Путиным. Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв при этом почти 60 000 000 жизней", - сказал Трамп.

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Он отметил, что намерен оказать значительную услугу России, экономика которой находится на грани краха, и ее президенту Владимиру Путину.

"Договоритесь сейчас и прекратите эту бессмысленную войну! Дальше будет только хуже. Если мы не заключим "соглашение", и в ближайшее время, у меня не будет другого выбора, кроме как наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам-участницам", - пригрозил президент США.

Дональд Трамп также отметил необходимость прекратить эту войну, которая, по его мнению, вообще не началась бы, если бы он (Трамп - ред.) занимал пост президента.

"Мы можем сделать это легким или трудным путем - и легкий путь всегда лучше. Пришло время "заключить сделку". Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!", - резюмировал Трамп.

Обещания Трампа, инфографика о Трампе
Главные предвыборные обещания Трампа / Инфографика: Главред

Политика в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский очертил методы давления, которые президент США Дональд Трамп может использовать в отношении российского диктатора Владимира Путина. В частности, он предложил ввести всеобъемлющие санкции против России и передать Украине все необходимое оружие для противостояния агрессору.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что целью новой администрации в Вашингтоне является завершение войны в Украине так, чтобы в будущем она не вспыхнула снова.

В то же время президент Трамп поручил спецпредставителю по Украине, генерал-лейтенанту Киту Келлогу, завершить конфликт между Украиной и Россией за сто дней. Однако, как сообщает The Wall Street Journal, большинство, в том числе и россияне, сомневаются в реализации этой задачи. Издание также отмечает, что роль Келлога как специального посланника скорее является начальным шагом в мирных переговорах, которые Трамп планирует лично контролировать.

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Сколько территорий Украины оккупировала РФ

По данным Киева, до полномасштабного вторжения РФ площадь украинских земель, захваченных Россией, составляла около 7% от всей территории страны. В частности, РФ оккупировала Крым, части Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года российская армия начала полномасштабное вторжение. В марте 2022 года оккупанты захватили до 27% площади Украины.

В начале апреля 2023 года ВСУ освободили от оккупации Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. К 24 мая 2022 года Россия оккупировала пятую часть Украины - около 20,7% страны.

В сентябре ВСУ деоккупировали почти всю Харьковскую область, в ноябре освободили Херсон и части Николаевщины на правом берегу Днепра. После летнего контрнаступления ВСУ в 2023 году Украине удалось освободить почти половину оккупированных территорий.

За 2023 год российские военные захватили еще около 0,1% украинской территории.

По данным Института изучения войны, в 2024 году российские войска захватили 4 168 квадратных километров, которые в основном состоят из полей и небольших населенных пунктов в Украине и Курской области, ценой более 420 тысяч жертв.

В среднем, армия РФ теряла 102 военнослужащих на каждый квадратный километр захваченной территории. Наибольшее продвижение россиян произошло в период с сентября по ноябрь 2024 года, когда Россия получила 56,5% своих территориальных приобретений, потратив на это примерно 125 800 военных.

Еще около 30% территории Украины остаются заминированными. На ее разминирование уйдут десятки лет.

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