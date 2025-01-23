У Путина сделали заявления об ультиматуме Трампа

Официальная Москва не увидела "ничего нового" в словах президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что агрессора Россию ждет усиление санкций, если Москва не пойдет на мирное соглашение с Украиной.
Как сообщают пропагандисты ТАСС, кремлевский представитель Дмитрий Песков сказал, что Москву, мол, такая позиция Трампа не удивила.
Кроме того, он не согласился с заявлением Трампа о "вспомогательной" роли Советского Союза во Второй мировой войне.
"СССР заплатил самую высокую цену за победу над фашизмом, США помогали, но это был бизнес", - сказал Песков.
При этом Москва надеется на то, что, мол, Трамп и американцы "разделят радость празднования 80-летия победы".
Ультиматум России от Трампа – что об этом известно:
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп допустил ужесточение санкций против России, если Москва не пойдет на мирное соглашение с Киевом. Трамп акцентировал внимание на готовности Зеленского к миру, тогда как российское государство таких настроев не демонстрирует.
Спустя некоторое время Трамп обратился к РФ и призвал ее прекратить войну против Украины. Трамп уточнил, что если соглашения не будет в ближайшее время, он введет высокие пошлины на товары, которые Россия продает США и другим странам.
Примечательно, что Дональд Трамп проявил в отношении России более жесткую позицию, чем ожидалось, написали журналисты CNN. В новой администрации США понимают условия, в которых оказалась Москва, и намерены воспользоваться ситуацией.
Другие новости:
- Россия рухнет за 8 месяцев: названо два нужных шага
- Планы по завершению войны: Шольц сделал прогноз
- Планы Путина по выходу к Днепропетровщине: в ВСУ сделали прогноз
Кто такой Дмитрий Песков?
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред