Китай готов с Трампом завершить 'кризис в Украине': Пекин назвал ключ к миру

Китай поддерживает идею Трампа как можно быстрее завершить войну в Украине.

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Китай готов сотрудничать с Трампом для завершения "украинского кризиса" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump

Главное из заявления пресс-секретаря МИД Китая:

Китай готов вести конструктивный с США, чтобы завершить "украинский кризис"

Пекин считает, что единственным путем к миру является диалог и переговоры

Китай продолжит содействовать мирным переговорам

Китай приветствует намерения администрации Дональда Трампа способствовать скорейшему завершению "украинского кризиса" и готов сотрудничать с США. Однако единственным реальным путем к миру Пекин считает диалог и переговоры. Об этом в пятницу, 24 января, заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, пишет Укринформ.

"Мы рады видеть, что все стороны играют конструктивную роль и создают условия для деэскалации и политического урегулирования "украинского кризиса", - сказала Мао Нин, комментируя заявление Трампа о возможности участия Китая в прекращении войны РФ против Украины.

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Она подчеркнула, что Пекин продолжает настаивать на том, что диалог и переговоры являются единственным путем к мирному урегулированию войны.

"Китай и в дальнейшем будет способствовать мирным переговорам и готов для этого поддерживать связь с другими сторонами", - добавила пресс-секретарь МИД.

В то же время Мао Нин не упомянула США конкретно и не комментировала недавний разговор между Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином, во время которого, вероятно, обсуждались пути завершения войны в Украине.

"Относительно "кризиса в Украине", Китай будет оставаться преданным содействию переговорам о мире", - отметила Мао Нин.

Позиция Китая / Инфографика: Главред

Позиция Китая по войне в Украине - новости по теме

Напомним, Китай официально сохраняет нейтралитет в российско-украинской войне, хотя с ее начала оказывает России дипломатическую и экономическую поддержку. Пекин значительно увеличил торговлю с РФ, поставляя ей дефицитные микроэлектронные компоненты и другие товары, которые позволяют стране-агрессору изготавливать оружие и продолжать войну.

Эксперт по международным отношениям Дмитрий Ефремов отметил, что сотрудничество между Россией и Китаем в значительной степени основывается на их совместном противостоянии с США. Однако, по его словам, если их национальные интересы больше не будут совпадать, это может привести к охлаждению отношений между странами.

Также Китай предложил несколько "мирных планов", которые, однако, не содержат практических шагов, а больше похожи на политические декларации. Это указывает на то, что Пекин больше заинтересован в том, чтобы имитировать участие в миротворческих усилиях, чем реально использовать свое влияние на Россию для прекращения войны.

Как сообщал Главред, 17 января президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Трамп назвал разговор "очень хорошим" и надеется на быстрое решение многих вопросов.

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Что известно о политической системе Китая (КНР)? Политическая система Китая является уникальной и отличается от западных моделей. Китай является однопартийным государством, где Коммунистическая партия Китая (КПК) имеет доминирующую роль. Власть концентрируется в руках центрального правительства, а руководство КПК имеет решающее влияние на политические решения страны. Главными органами власти являются Всекитайский народный конгресс (ВНК) и его постоянный комитет, которые формально представляют высшую законодательную власть в стране. Глава КНР является главнокомандующим вооружёнными силами, но его власть ограничена Комитетом Центрального военно-политического совета. Правительство Китая отвечает перед ВНК и выполняет его решения. Глава КНР избирается Всекитайским народным конгрессом (ВНК) на пятилетний срок и может быть избран на второй срок. Председатель КНР имеет очень широкие права и полномочия, руководит внутренней и внешней политикой. Председатель КНР, как правило, избирается из числа членов Политбюро ЦК КПК. Таким образом, эта должность отражает подчинённость главы КНР политической системе Китая, где власть сосредоточена в руках Коммунистической партии Китая.

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