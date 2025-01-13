'Будет способствовать деградации РФ': Индия вслед за Китаем отвернулась от России

Без теневого танкерного флота Россия может потерять основной инструмент для обхода западных санкций, что ухудшит ситуацию для РФ, отметил Ермак.

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Индия вслед за Китаем отвернулась от России - Bloomberg / Коллаж Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

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Индия вслед за Китаем отказалась принимать нефтяные танкеры, против которых США ввели санкции

Решение США нанесет серьезный экономический ущерб России

Индия планирует прекратить использование нефтяных танкеров, на которые США наложили санкции из-за их участия в перевозке российских грузов, что демонстрирует влияние американских мер на глобальный нефтяной рынок. Об этом говорится в материале Bloomberg.

В пятницу США ввели жесткие санкции против энергетического сектора России, за несколько дней до передачи президентской должности Джо Байденом Дональду Трампу. Эти шаги вызвали повышение цен на нефть выше $80 за баррель, а в список Управления по контролю за иностранными активами попали ключевые трейдеры, страховщики и около 160 танкеров.

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Предыдущие санкции США в отношении нефтяных перевозок уже нанесли значительные убытки, и теперь остается вопрос, как покупатели будут реагировать на новые ограничения.

Высокопоставленный индийский чиновник сообщил, что судам, которые подпали под санкции, запретят разгружаться в индийских портах. Исключение сделают только для танкеров, зафрахтованных до 10 января, если они завершат разгрузку до 12 марта.

По словам чиновника, пожелавшего остаться анонимным из-за чувствительности вопроса, последствия санкций станут более ощутимыми после окончания двухмесячного переходного периода.

"Поставки нефти не являются проблемой. ОПЕК имеет 3 миллиона баррелей в день свободных мощностей, в то время как поставщики, не входящие в ОПЕК, такие как США, Канада, Бразилия, Гайана, могут легко добавить баррелей", - отметил он.

По его словам, цена остается проблемой, но длительное повышение выше $80 маловероятно.

Индийские нефтепереработчики сейчас ведут переговоры о долгосрочных контрактах с поставщиками с Ближнего Востока. В случае необходимости они готовы искать дополнительные объемы нефти в зависимости от ситуации на рынке.

"Индия изучает, что произойдет с долей государственных компаний в нефтяном проекте "Восток", который попал под санкции. Индийские нефтепереработчики могут потерять скидки на российскую нефть, которыми они пользовались, если поставки станут дефицитными", - указал он.

Он отметил, что Индийские банки будут требовать сертификаты происхождения, чтобы убедиться, что нефть не происходит от поставщиков, попавших под санкции.

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Реакция Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram отметил, что именно группа Макфола-Ермака активно лоббировала санкции против российского энергетического сектора и танкерного флота, поскольку это наносит серьезный экономический ущерб РФ.

Ермак также подчеркнул, что мифы об "антизападном союзе" России со странами Глобального Юга, которые активно распространяет Москва, опровергаются действиями Индии и Китая.

Последствия для России

Коллапс экспорта энергоресурсов.

Андрей Ермак отметил, что Россия в значительной степени зависит от экспорта нефти и газа, которые формируют основную часть ее бюджета. Потеря танкерного флота, который способствовал обходу санкций, существенно ограничит способность транспортировать энергоресурсы в страны, которые еще их покупают.

"Это приведет к падению доходов и дефицита бюджета, а значит, к сокращению социальных и военных расходов. P.S. Сотрудников "Газпрома" он сокращают", - указывает он.

Рост экономической изоляции.

Глава Офиса президента подчеркнул, что без танкерного флота Россия потеряет ключевой механизм обхода санкций, что еще больше изолирует ее от глобальных рынков. Это также усложнит импорт критически важных технологий, оборудования и товаров, что приведет к деградации ключевых отраслей экономики, в частности промышленности, IT, сельского хозяйства и, самое главное, оборонно-промышленного комплекса.

"В дальнейшем усиление санкций будет приводить к экономической деградации России", - резюмировал Ермак.

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, США ввели новые санкции, которые охватили более 400 субъектов российского энергетического сектора. Ограничения коснулись более 30 нефтесервисных компаний РФ, включая "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Об этом сообщило Министерство финансов США.

Также администрация президента США ввела санкции против российских нефтяных танкеров, что может существенно повлиять на поставки российской нефти в Индию. Источники в нефтеперерабатывающей отрасли рассказали агентству Reuters, что эти меры могут создать препятствия для торговли.

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев высказал своё мнение о перспективах введения новых санкций против России.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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