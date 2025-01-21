Опасные 'звоночки' для Путина: между Китаем и Россией пробежала черная кошка

Накопленных разногласий между Китаем и Россией очень много.

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Как РФ и Китай будут скрывать свои разногласия / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Кремль

О чем речь:

Сотрудничество РФ и Китая - это стратегия против США

Что произойдет, когда интересы России и Китая перестанут совпадать

Россия и Китай демонстрируют сближение позиций, пока их национальные интересы совпадают. Однако, когда основа для совместных действий исчезнет, отношения между странами могут измениться, считает Дмитрий Ефремов, доцент кафедры международных отношений Национального университета "Киево-Могилянская академия" и эксперт Украинской ассоциации китаеведов.

Ефремов подчеркнул, что на данный момент сотрудничество между Россией и Китаем в значительной степени базируется на их совместном противостоянии с Соединенными Штатами. Однако, если общий интерес исчезнет, это может привести к охлаждению отношений.

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"Но когда экономические интересы стран не совпадают, когда для китайских компаний возникают риски ведения бизнеса с Российской Федерацией, когда существуют риски того, что открытые границы спровоцируют значительную миграцию россиян из РФ на территорию Китая, это будет противоречить национальным интересам этой страны. И, конечно же, Китай будет отдавать приоритет своим национальным интересам", - пояснил Ефремов в эфире телеканала FREEДОМ.

Позиция Китая / Инфографика: Главред

Также эксперт отметил, что в будущем информация об отношениях РФ и Китая может стать менее публичной, чтобы скрыть потенциальные разногласия и избегать акцентирования на нерешенных проблемах между странами.

"На мой взгляд, накопленных разногласий между Китаем и Россией очень много. Пока что лидерам обеих стран в связи со специфической ситуацией, в которой каждая страна оказалась, хотя эти ситуации непохожи друг на друга, выгодно демонстрировать дружбу и подчеркивать, скажем, позитивные аспекты двусторонних отношений. Поэтому мы видим эти звонки, эти частые визиты, слова взаимной поддержки и так далее. Но как только это основание для их позитивных взаимоотношений исчезнет или изменится, они очень скоро будут смещать фокус своей риторики к каким-то более острым проблемам, присущим их двусторонним отношениям", - высказал мнение эксперт.

Новости Китая - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Западе считают, что Китай в шаге от готовности напасть на Тайвань.

Дело в том, что Китай строит специальные баржи для высадки десанта на Тайвань. Они имеют необычно длинные автомобильные мосты, тянущиеся от их носов.

О том, что Китай может начать большую войну, говорит и глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок. По его мнению, Пекин может объединиться с РФ и КНДР.

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Отношения Китая и России на фоне войны в Украине - главное Китай стал главным партнером России после полного масштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях. Кроме того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом ее бюджет. Запад понимает все возможные последствия "дружбы" двух режимов и пытается либо добиться лояльности Цзиньпиня, чем объясняется недавний визит Си в Европу и поездки европейских делегаций в Китай, либо продавить тесные отношения КНР и РФ путем предупреждений и наложения санкций. Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце апреля пригрозил Китаю вторичными санкциями, если тот продолжит поставлять в Россию товары двойного назначения.

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