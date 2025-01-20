Прочь с пьедестала: Фицо 'продул' оппозиции в соцопросах - что известно

"Прогрессивная Словакия" получила бы 23% голосов, тогда как Smer-SD получила бы 22,2%.

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Оппозиция бросила вызов правительственной партии Фицо / Колаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

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Кто лидирует в словацких соцопросах

"Прогрессивная Словакия" может создать новую коалицию

Крупнейшая оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" опережает партию Smer-SD, возглавляемую премьером Робертом Фицо, согласно последнему соцопросу Ipsos, опубликованному aktuality.sk.

Данные показывают, что "Прогрессивная Словакия" получила бы 23% голосов, тогда как Smer-SD получила бы 22,2%.

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Третье место заняла бы партия "Голос" с чуть более чем 11% поддержки, а ультраправая партия "Республика" оказалась бы на четвертой позиции с 7,7%.

По результатам исследования, Smer-SD не смогла бы создать правительственную коалицию вместе с "Голосом" и "Республикой".

Зато "Прогрессивная Словакия", объединившись с другими оппозиционными силами, в частности "Движением за Словакию", имела бы шанс сформировать минимальное парламентское большинство из 76 мандатов.

Последние новости о Словакии - что известно

Напомним, как писал Главред, премьера Словакии Роберта Фицо просят уйти в отставку. Причиной для такого призыва является агрессия к Зеленскому и другим политикам.

Кроме этого, лидер оппозиции Словакии раскрыл детали встречи с Зеленским. Он опроверг слова премьер-министра страны Роберта Фицо об отправке словацких войск в Украину.

В свою очередь премьер-министр Фицо заговорил о попытке госпереворота. В таком плане он обвинил оппозицию.

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Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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