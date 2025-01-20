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Фицо просят уйти в отставку из-за агрессии к Зеленскому и другим политикам

Анна Косик
20 января 2025, 12:40
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Премьера Словакии призывают осознавать свою ответственность и избегать провокационных заявлений.
Фицо, Зеленский
В Словакии не поддерживают позицию Фицо по Украине / Колаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Главред:

  • Фицо направили открытое письмо с требованием уйти в отставку
  • Поведение политика характеризуют авторитарностью и манипуляциями
  • Премьер Словакии отреагировал на письмо в соцсетях

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил открытое письмо от более ста профессионалов в области психологии и психиатрии с требованием уйти в отставку из-за его поведения.

Как пишет Aktuality.sk, два выдающихся деятеля Йозеф Хашта и Антон Еретик, а также эксперты со всей Словакии убеждены, что политическое поведение Фицо характеризуется авторитарным стилем, манипуляциями, ложью, клеветой и нападениями на политических оппонентов или тех, кто выражает несогласие с его политикой.

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В частности, в письме вспомнили неподобающее поведение премьера в сторону президента Владимира Зеленского и Украины, что противоречит политике Европейского Союза и НАТО, членом которых является Словакия. Негативно специалисты оценивают и дружеские отношения Фицо со страной-агрессором Россией.

Письмо с подобным содержанием опубликовала и Словацкая палата психологов. В нем говорится, что неопределенность и изменения во внешнеполитическом направлении Словакии, отсутствие прозрачности в действиях политиков, их непрофессиональные заявления и нападения на отдельных лиц и группы, которые выражают разные мнения, увеличение экономического бремени, страх недоступности медицинских и других услуг являются значительными факторами, повышающими психологическое состояние дискомфорт и неуверенность граждан.

Поэтому Фицо призвали осознавать ответственность за свои действия и заявления и воздерживаться от любых подстрекательств.

Сам политик уже успел отреагировать на эти обращения. Авторов писем в Facebook он называет "давними оппонентами власти", которые якобы злоупотребляют своей профессией в политических целях и не уважают результаты выборов.

Заявления Фицо относительно Украины - последние новости

Напомним, Фицо после прекращения транзита газа через Украину в Словакию и другие страны заявил, что такое решение якобы наносит значительный ущерб как Украине, так и Словакии, а также Европейскому Союзу. Хотя в Украине и ЕС эту информацию не подтверждали.

Газопроводы из россии в Европу, газ, инфографика
Газопроводы из России в Европу / Инфографика: Главред

Впоследствии Фицо во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцом обсудил вопрос транзита газа и в очередной раз пожаловался на решение Украины прекратить транзит российского газа. По его словам, такое решение якобы наносит "значительный ущерб" Словакии и миллиардные убытки ЕС.

Через несколько дней после этого, как писал Главред, премьер-министр Словакии обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот и пригрозил заблокировать финансовую помощь Украине от Европейского Союза. Эти заявления прозвучали на фоне визита оппозиционных политиков в Киев и встречи с Зеленским.

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