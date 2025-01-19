Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Визит словацкой оппозиции в Киев: Фицо заговорил о попытке госпереворота

Юрий Берендий
19 января 2025, 13:53
417
Фицо обвинил словацкую оппозицию в подхалимстве к Зеленскому и пригрозил заблокировать финансовую помощь Украине от Европейского Союза.
Визит словацкой оппозиции в Киев: Фицо заговорил о попытке госпереворота
Фицо заявил, что он "не украинский слуга" и выдал новую порцию угроз / Коллаж Главред, фото: Facebook Robert Fico, скриншот из видео

О чем сказал Фицо:

  • Фицо обвинил словацкую оппозицию в подготовке госпереворота
  • Правительство Фицо никогда не поддержит членство Украины в НАТО
  • Фицо не исключил развала НАТО и Европейского Союза

Премьер-министр Роберт Фицо обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот и пригрозил заблокировать финансовую помощь Украине от Европейского Союза. Это заявление он обнародовал на своей странице в Facebook в субботу, 18 января, передает словацкое издание Pravda.

"Мы готовимся ко всем возможным альтернативам. Мы будем готовы ко всему. Особенно к Майдану, то есть государственному перевороту через дорогу, которого так настойчиво пытается достичь оппозиция, особенно (партия - ред.) "Прогрессивная Словакия"", - сказал премьер-министр.

видео дня

Свое заявление Фицо сделал после того, как лидер крупнейшей оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"У меня нет абсолютно никаких проблем с тем, что делегация "Прогрессивной Словакии" поехала в Киев. Если у вас нет полномочий или ответственности, вы можете вести переговоры на космической станции на Марсе", - заявил он.

Фицо обвинил оппозицию в "подхалимстве перед Зеленским" и в обещаниях поддержать вступление Украины в НАТО, если она придет к власти. Он также выразил возмущение вероятностью участия словацких солдат в западных войсках, развертывание которых, по его словам, обсуждается в мировых кругах. По его мнению, это и является самым опасным последствием визита оппозиционеров в Киев.

"Правительство, которое я возглавляю, никогда не поддержит членство Украины в НАТО, потому что это приведет лишь к третьей мировой войне. Правительство также никогда не предложит ввести войска в Украину, чтобы они были направлены против Российской Федерации", - сказал он.

Фицо отметил, что в Словакии существует проукраинская правительственная коалиция и проукраинская, антироссийская оппозиция, что позволит избирателям легко определиться на следующих выборах.

вступление в НАТО инфографика
Какие страны являются членами НАТО / Инфографика: Главред

Во время пресс-конференции лидер партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка опроверг заявления премьер-министра относительно членства Украины в НАТО, назвав их неправдивыми. Он подчеркнул, что эта тема не поднималась во время обсуждений.

Фицо также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот отказался встретиться с ним на Всемирном экономическом форуме в Давосе, несмотря на его инициативу.

Кроме того, Фицо выступил в защиту вице-спикера парламента Тибора Гашпара, который предположил возможность выхода Словакии из ЕС.

"Я абсолютно согласен с ним, что Словакия должна подготовиться ко всем возможным кризисным ситуациям, в которые может попасть ЕС за очень короткий промежуток времени", - сказал он.

Фицо заявил, что граждане страны должны решить, желают ли они жить в "европейской сверхдержаве", которая, по его словам, значительно ограничит суверенитет национальных государств, и которую поддерживают некоторые европейские лидеры.

Вступление стран в ЕС инфографика
Какие страны являются членами ЕС / Инфографика: Главред

Он призвал словацких граждан не реагировать чрезмерно эмоционально на обсуждение будущего ЕС и НАТО. По его словам, как распался Варшавский договор, так и мировые события могут однажды превратить ЕС и НАТО на страницы истории.

Фицо подчеркнул, что "ЕС и НАТО - это наше жизненное пространство", но одновременно предостерег, что никто не помешает словацкому правительству указывать на потенциальные риски для страны.

Остановка транзита российского газа через Украину - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу вблизи украинско-словацкой границы для обсуждения, в частности, вопросов газоснабжения.

Фицо также отметил в комментарии словацкому изданию iRozhlas, что встреча с Зеленским может состояться уже в ближайшие дни.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул неприемлемость любых дискуссий по нормализации отношений с Россией, комментируя недавние заявления премьер-министра Словакии.

Другие новости:

Кто такой Роберт Фицо

Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия.

В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.

Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Словакии транзит газа транзит газа в Европу Роберт Фицо
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Визит словацкой оппозиции в Киев: Фицо заговорил о попытке госпереворота

Визит словацкой оппозиции в Киев: Фицо заговорил о попытке госпереворота

13:53Мир
Будут ли переводить персонал Воздушных сил в пехоту: Сырский выдал запрет

Будут ли переводить персонал Воздушных сил в пехоту: Сырский выдал запрет

13:30Украина
Планы по завершению войны: у Трампа сделали новый прогноз

Планы по завершению войны: у Трампа сделали новый прогноз

13:05Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Популярный российский ведущий перестал узнавать родных

Популярный российский ведущий перестал узнавать родных

Гороскоп на завтра 20 января: Козерогам - новое знакомство, Водолеям - важная новость

Гороскоп на завтра 20 января: Козерогам - новое знакомство, Водолеям - важная новость

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Овны получат ответы, Рыбы - разбогатеют

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Овны получат ответы, Рыбы - разбогатеют

"Жизнь после развода": в сеть слили сенсационное предложение Меган Маркл

"Жизнь после развода": в сеть слили сенсационное предложение Меган Маркл

У фразы "моя хата скраю" есть неожиданное продолжение: смысл будет совсем другой

У фразы "моя хата скраю" есть неожиданное продолжение: смысл будет совсем другой

Последние новости

14:48

Эксперты призвали не кормить птиц хлебом в январе: в чем причина

14:03

"Мои сердце и разум": Соловий показала редкое фото важного для нее мужчины

13:53

Визит словацкой оппозиции в Киев: Фицо заговорил о попытке госпереворота

13:47

Как убрать известковый налет в унитазе: простой, но очень эффективный способ

13:30

Будут ли переводить персонал Воздушных сил в пехоту: Сырский выдал запрет

Pro&Contra: Нужны ли выборы во время войны в Украине?Pro&Contra: Нужны ли выборы во время войны в Украине?
13:16

"Катастрофа для Лукашенко": как пройдут выборы в Беларуси в 2025 году - БульбаВидео

13:05

Планы по завершению войны: у Трампа сделали новый прогноз

13:00

Юлия Санина впервые призналась, как ее муж оказался за границей во время войны

13:00

Забываем о неприятных запахах: как действенно избавиться от запаха собачьей мочи

Реклама
12:54

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 января: Рыбам - проблемы с деньгами, Льву - удача

12:45

У Трампа изменилась стратегия относительно переговоров Зеленского и Путина

12:43

Не все в курсе: как правильно использовать кислородный порошок

12:18

РФ атаковала Украину ракетами, сотнями авиабомб и дронов - Зеленский

11:59

Tik-Tok перестал работать для пользователей в США: в чем причина

11:54

Войска РФ пытаются обойти Покровск: нардеп оценил угрозу окружения города

11:25

Подруги ахнут, любимый оценит: какой цвет лучше подчеркивает карие глаза

10:59

Мобилизация студентов в Украине: какие три категории могут призвать в 2025 году

10:38

Идеальное средство от запотевания очков и стекол: как сделать антифог самому

10:37

Куда поедет Трамп в один из первых визитов: СМИ назвали страну

10:10

Нужна всего 1 банка секретного ингредиента: шикарный рецепт закуски за 2 минуты

Реклама
09:59

Армия РФ продвигается в Курской области к позициям ВСУ: какая ситуация на самом деле

09:42

Никогда не слипнутся: как правильно приготовить макароны

09:28

Начались бои за важный населенный пункт на границе трех областей – боец ВСУ

09:03

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Овны получат ответы, Рыбы - разбогатеют

08:55

Россияне штурмуют три важных района: в Великой Новоселке обострилась ситуация

08:33

Миротворцы Германии в Украине: в Берлине сделали заявление

08:15

"Вечная" власть или хитрый план РФ: почему Украине стоит искать пути для выборовмнение

07:57

Россияне стягивают войска для прорыва на Покровск: в ISW предупредили об угрозах

07:10

Кто из будущего: только люди с необычайным умом разгадают загадку за 5 секунд

05:30

Раздавят чувства и не заметят: какие знаки зодиака чаще всего разбивают сердца

05:00

Какой сегодня праздник 19 января 2025 года: что категорически нельзя делать в этот день

04:35

"Прокидатися", "просинатися" или "просипатися": какое слово правильно использоватьВидео

03:32

Гороскоп на завтра 20 января: Козерогам - новое знакомство, Водолеям - важная новость

02:33

Модные тренды 2025: Андре Тан сказал, что должно быть в гардеробе

00:46

РФ готовит новый ракетный удар по Украине: спикер УДА назвал вероятную дату

18 января, суббота
23:50

Ранний старт переговоров с РФ будет фатальным: Киев предупредил Трампа - СМИ

23:20

"Атакуем, или обороняемся": Швеция срочно отправила солдат к границе с РФ

22:46

Ученые рассказали, что происходит с организмом, если пить одно пиво или вино в день

22:44

Знают не все водители: что означает значок "фонтан" на панели приборов авто

22:38

У фразы "моя хата скраю" есть неожиданное продолжение: смысл будет совсем другой

Реклама
22:36

В Донецкой области армия Украины отошла с важных позиций: в СМИ раскрыли детали

22:23

Чтобы не угробить машину: как долго можно держать двигатель включенным

22:10

"Жизнь после развода": в сеть слили сенсационное предложение Меган Маркл

21:57

Популярный российский ведущий перестал узнавать родных

21:17

Это страшно: в сети испугались того, как выглядит Катерина Варнава

21:03

"Хорошо поработали": Зеленский отреагировал на громкие задержания и ракетный ударФото

20:59

Европа боится возвращения беженцев в Украину: какие угрозы для стран

20:08

В бой бросают "верблюдов" и солдат на костылях: в ВСУ раскрыли новую тактику РФ

19:30

Россияне ежедневно продвигаются: Братчук заявил о главной задаче ВСУ на фронте

19:26

РФ после захвата 4-х областей Украины до 2026 года начнет войну с НАТО – Welt

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять