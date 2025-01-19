Визит словацкой оппозиции в Киев: Фицо заговорил о попытке госпереворота

Фицо обвинил словацкую оппозицию в подхалимстве к Зеленскому и пригрозил заблокировать финансовую помощь Украине от Европейского Союза.

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Фицо заявил, что он "не украинский слуга" и выдал новую порцию угроз / Коллаж Главред, фото: Facebook Robert Fico, скриншот из видео

О чем сказал Фицо:

Фицо обвинил словацкую оппозицию в подготовке госпереворота

Правительство Фицо никогда не поддержит членство Украины в НАТО

Фицо не исключил развала НАТО и Европейского Союза

Премьер-министр Роберт Фицо обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот и пригрозил заблокировать финансовую помощь Украине от Европейского Союза. Это заявление он обнародовал на своей странице в Facebook в субботу, 18 января, передает словацкое издание Pravda.

"Мы готовимся ко всем возможным альтернативам. Мы будем готовы ко всему. Особенно к Майдану, то есть государственному перевороту через дорогу, которого так настойчиво пытается достичь оппозиция, особенно (партия - ред.) "Прогрессивная Словакия"", - сказал премьер-министр.

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Свое заявление Фицо сделал после того, как лидер крупнейшей оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"У меня нет абсолютно никаких проблем с тем, что делегация "Прогрессивной Словакии" поехала в Киев. Если у вас нет полномочий или ответственности, вы можете вести переговоры на космической станции на Марсе", - заявил он.

Фицо обвинил оппозицию в "подхалимстве перед Зеленским" и в обещаниях поддержать вступление Украины в НАТО, если она придет к власти. Он также выразил возмущение вероятностью участия словацких солдат в западных войсках, развертывание которых, по его словам, обсуждается в мировых кругах. По его мнению, это и является самым опасным последствием визита оппозиционеров в Киев.

"Правительство, которое я возглавляю, никогда не поддержит членство Украины в НАТО, потому что это приведет лишь к третьей мировой войне. Правительство также никогда не предложит ввести войска в Украину, чтобы они были направлены против Российской Федерации", - сказал он.

Фицо отметил, что в Словакии существует проукраинская правительственная коалиция и проукраинская, антироссийская оппозиция, что позволит избирателям легко определиться на следующих выборах.

Какие страны являются членами НАТО / Инфографика: Главред

Во время пресс-конференции лидер партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка опроверг заявления премьер-министра относительно членства Украины в НАТО, назвав их неправдивыми. Он подчеркнул, что эта тема не поднималась во время обсуждений.

Фицо также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот отказался встретиться с ним на Всемирном экономическом форуме в Давосе, несмотря на его инициативу.

Кроме того, Фицо выступил в защиту вице-спикера парламента Тибора Гашпара, который предположил возможность выхода Словакии из ЕС.

"Я абсолютно согласен с ним, что Словакия должна подготовиться ко всем возможным кризисным ситуациям, в которые может попасть ЕС за очень короткий промежуток времени", - сказал он.

Фицо заявил, что граждане страны должны решить, желают ли они жить в "европейской сверхдержаве", которая, по его словам, значительно ограничит суверенитет национальных государств, и которую поддерживают некоторые европейские лидеры.

Какие страны являются членами ЕС / Инфографика: Главред

Он призвал словацких граждан не реагировать чрезмерно эмоционально на обсуждение будущего ЕС и НАТО. По его словам, как распался Варшавский договор, так и мировые события могут однажды превратить ЕС и НАТО на страницы истории.

Фицо подчеркнул, что "ЕС и НАТО - это наше жизненное пространство", но одновременно предостерег, что никто не помешает словацкому правительству указывать на потенциальные риски для страны.

Остановка транзита российского газа через Украину - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу вблизи украинско-словацкой границы для обсуждения, в частности, вопросов газоснабжения.

Фицо также отметил в комментарии словацкому изданию iRozhlas, что встреча с Зеленским может состояться уже в ближайшие дни.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул неприемлемость любых дискуссий по нормализации отношений с Россией, комментируя недавние заявления премьер-министра Словакии.

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Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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