Вместо Фицо 'приехал другой лидер': Зеленский встретился с делегацией из Словакии

Президент Украины подтвердил готовность к открытому диалогу со Словакией, в частности в вопросе энергетики.

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Зеленский встретился с лидером оппозиции Словакии / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины

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В Киев прибыла делегация оппозиционных политиков из Словакии, чтобы наладить отношения с Украиной

Украина готова к диалогу со Словакией по вопросам энергетики

Украина ожидает поддержки Словакии в вопросах вступления в ЕС и НАТО

В пятницу, 17 января, в Киев прибыла делегация оппозиционных политиков из Словакии, чтобы "открыть двери, которыми хлопнул Роберт Фицо". Украина готова вести диалог со Словакией в вопросах энергетической безопасности. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский и издание Aktuality.

В состав делегации вошли лидер социал-либеральной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка, экс-министр иностранных дел Иван Корчок и еще трое членов партии. Их миссия направлена на демонстрацию поддержки прозападного курса страны и укрепление партнерства с Украиной.

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"У нас очень понятная цель - снова открыть двери, которыми "хлопнул" Роберт Фицо, прибегая к своим агрессивным атакам. Словакия и Украина являются близкими партнерами и могут много помогать друг другу", - заявил Шимечка.

Словацкий политик иронично отметил, что их визит совпал с днем, когда президент Украины Владимир Зеленский звал Фицо в Киев.

"Сейчас пятница, когда мы должны были приехать. Поэтому мы здесь", - сказал лидер оппозиции Словакии.

Заявление Зеленского

Президент Украины провел встречу со словацкими парламентариями в Киеве. Зеленский поблагодарил за визит, хотя и ожидал в этот день увидеть премьера Словакии Роберта Фицо.

"Пятница. Ждал одного лидера Словакии - приехал другой. Хорошая была встреча со словацкими парламентариями. Делегация во главе с Михалом Шимечкой. Очень конкретно и конструктивно поговорили", - заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина открыта к серьезному диалогу со Словакией по вопросам энергетической безопасности и готова вместе искать практические решения относительно путей энергоснабжения.

"Мы готовы к открытому и взаимовыгодному диалогу по всем вопросам, в частности энергетическим. Этот диалог должен укреплять наши народы - Украину и Словакию, а не Москву... Для нас очень важно услышать сигнал от словацкого народа, что вы также будете поддерживать украинцев на нашем пути в ЕС и НАТО. Это для нас ключевой вопрос из-за войны, из-за гарантий безопасности, которые очень важны для нас", - сказал президент.

Встреча Фицо и Зеленского - новости Украины

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригласил Владимира Зеленского на встречу вблизи украинско-словацкой границы для обсуждения вопросов газоснабжения. Фицо встревожен прекращением транзита российского газа через Украину и даже поехал на встречу с Путиным, чтобы решить этот вопрос.

Также Фицо неоднократно угрожал Украине прекращением поставок электроэнергии и назвал Зеленского "попрошайкой" и "шантажистом".

В свою очередь президент Зеленский заявил, что дискуссии о нормализации отношений с Россией недопустимы. Он также напомнил Фицо о покушении на его собственную жизнь. Однако согласился на встречу в Киеве в пятницу, 17 января.

Как сообщал Главред, премьер-министр Словакии заявил, что встреча с президентом Украины может состояться в ближайшие дни, однако не назвал точную дату и место.

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Кто такой Михал Шимечка? Михал Шимечка - лидер партии "Прогрессивная Словакия", которую он возглавляет с 2022 года. "Прогрессивная Словакия" ориентируется на прогрессивную молодежь из городов, которая стремится построить современную европейскую страну с открытой экономикой. Партия поддерживает политику укрепления отношений с НАТО и ЕС и выступает за оказание помощи Украине. На парламентских выборах в 2023 году "Прогрессивная Словакия" получила 18% голосов и заняла второе место. Сейчас находится в оппозиции к правительству Роберта Фицо, имея 33 места в словацком парламенте из 150.

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